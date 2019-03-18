نائبة كفر الشيخ: الإفراج عن 14 شابًا من شباس عمير في أوغندا

كشفت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب بكفر الشيخ، اليوم، عن الإفراج عن 14 شابًا من أبناء قرية شباس عمير التابعة لمركز قلين، كانوا محتجزين في أوغندا عقب نجاح الجهود الدبلوماسية والشعبية المصرية الأوغندية في إطار الروابط القوية بين البلدين.



وقالت النائبة مها شعبان، إنه جرى التواصل مع السفير مصطفى القوني مساعد وزير الخارجية والسفير المصري بأوغندا طارق سلام موجهة الشكر لكافة الجهود الدبلوماسية ودور وزارة الخارجية في إنهاء الأزمة، مشيرة إلى عودة المفرج عليهم اليوم إلى مصر.



وكانت شعبان، تقدمت بطلب إحاطة وبيانات عاجلة لرئيس المجلس لتوجيهها إلى وزيرة الهجرة ووزير الخارجية لسرعة التدخل لحل المشكلة والإفراج عن هؤلاء الشباب المقبوض عليهم من قبل السلطات الأوغندية.

