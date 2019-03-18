116 محضرا لمخابز بلدية في حملات تموين بني سويف خلال أسبوع

استعرض المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، تقريرا بشأن جهود مديرية التموين في مجال الرقابة على المخابز البلدية بدائرة المحافظة، من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها أجهزة المديرية على المخابز، للتأكد من جودة الخبز المنتج ومدى مطابقته للمواصفات والأوزان القانونية، وردع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية منعا للتلاعب بسلعة مدعمة وحيوية.





واتضح من التقرير"الذي عرضه السكرتير العام المساعد تامر أبو النجا "أن المديرية قامت بعدد من الحملات المكبرة على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة" وذلك في الفترة من 8 إلى 14 مارس الجاري"،والتي أسفرت عن تحرير 116 مخالفة وتوقيع غرامات على أصحاب المخابز المخالفة،بواقع:33 مخالفة بمركز ومدينة الواسطى،و28 مخالفة بمركز ومدينة ببا، و22 مخالفة بمركز ومدينة إهناسيا،و 15 مخالفة لمخابز بمدينة بني سويف،و 13 مخالفة لمخابز بمركز ومدينة الفشن،و5 مخالفات بمركز ومدينة سمسطا.



