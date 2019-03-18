ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

116 محضرا لمخابز بلدية في حملات تموين بني سويف خلال أسبوع

الإثنين 18/مارس/2019 - 12:42 م
محمد عبد الحليم
استعرض المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، تقريرا بشأن جهود مديرية التموين في مجال الرقابة على المخابز البلدية بدائرة المحافظة، من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها أجهزة المديرية على المخابز، للتأكد من جودة الخبز المنتج ومدى مطابقته للمواصفات والأوزان القانونية، وردع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية منعا للتلاعب بسلعة مدعمة وحيوية.

واتضح من التقرير"الذي عرضه السكرتير العام المساعد تامر أبو النجا "أن المديرية قامت بعدد من الحملات المكبرة على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة" وذلك في الفترة من 8 إلى 14 مارس الجاري"،والتي أسفرت عن تحرير 116 مخالفة وتوقيع غرامات على أصحاب المخابز المخالفة،بواقع:33 مخالفة بمركز ومدينة الواسطى،و28 مخالفة بمركز ومدينة ببا، و22 مخالفة بمركز ومدينة إهناسيا،و 15 مخالفة لمخابز بمدينة بني سويف،و 13 مخالفة لمخابز بمركز ومدينة الفشن،و5 مخالفات بمركز ومدينة سمسطا. 

وتنوعت المخالفات التي تم تحريرها ما بين(إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ،عدم نظافة أدوات العجين، عدم الإعلان عن قائمة البيانات،عدم وجود ميزان حساس،عدم الإلتزام بمواعيد التشغيل،إنتاج خبز ناقص الوزن ،تصرف في أجولة دقيق ، تجميع بطاقات تموينية، عدم إعطاء بون، عدم وجود سجل تفتيش، عدم الاحتفاظ بسجل زيارات . 

ترشيحاتنا

النيابة الإدارية تكشف فسادا بالملايين في إقليم شرق الدلتا الثقافي (تفاصيل)

فائدة صحية غير متوقعة لاستنشاق رائحة التفاح والفانيليا

عاش هنا .. حكاية السيد راضي فيلسوف المسرح

أسباب رفع عداد الكهرباء وإجراء تعاقد جديد.. خدمات

شاهد.. جولة رئيسي الوزراء والبرلمان في الحرم الجامعي بأسوان

تعرف على تفاصيل التحديثات الجديدة لواتساب

لعنة الإصابات تثير قلق جوارديولا في فترة التوقف الدولي

أمين الفتوى: أموال هذا القرض البنكي مُحرمة شرعا.. فيديو

وزير التعليم: 1 جيجا مجانا لكل طالب عند التعاقد على شريحة التابلت

موقف طريف أبكى نبيل العربي في ذكرى احتفالات تحرير طابا بسبب يسرا وفريد شوقي

الأهلي يتخذ هذا القرار استعدادا لمواجهة الزمالك

الجماهير تستقبل بعثة الزمالك بالمطار عقب التأهل لدور الثمانية..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. جولة رئيسي الوزراء والبرلمان في الحرم الجامعي بأسوان

بعد شائعة خيانته لها.. جينفير لوبيز تتناول العشاء مع خطيبها..صور

مرض الصدفية يشوه وجه كيم كارداشيان.. صورة

كوب عصير سبب شهرته.. حكاية سلسبيل أسوان ورئيس الوزراء

منجد أفرنجي.. أميرة البحيرة ترفع شعار الشغل مش عيب.. صور

فيديو

الإمام الليبي: لا ننسى دور مصر ومساندتها لنا فى حربنا للإرهاب..فيديو
شاهد.. سبل الحماية من الأمراض الموسمية الناتجة عن تغيير الفصول
أكاديمي: توصيات الرئيس بختام الملتقى العربى الإفريقى قوية للغاية
الأزهر يثمن دور مصر فى ليبيا.. فيديو
الأزهر: ننشر السلام والعلم النافع والتسامح والوسطية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟