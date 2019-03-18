عبد العال ومدبولي يتفقدان مشروعات بمدينة أسوان الجديدة

تفـقد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، والدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء يرافقهما الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عددًا من المشروعات التى يتم تنفيذها بمدينة أسوان الجديدة.



وخلال الجولة تمت الإشادة بأعمال تطوير الشريط النهرى السياحي بالمدينة، وذلك أثناء تفقد رئيسي مجلس النواب والوزراء، للفيلات التي بدأ تشطيبها بالشريط النهري السياحى،حيث أشاد رئيس مجلس النواب بالإهتمام بالإستغلال الأمثل لهذه المنطقة المتميزة المطلة على النيل مباشرة، وكذا ما يتم التخطيط له من عدد من المشروعات بها ، ولا سيما أن هذا المشروع يمثل نقلة حضارية بالمحافظة ، بينما أكد رئيس الوزراء أن العاملين بالمشروعات القومية يسابقون الزمن للإنجاز.



كما تم تفقد وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، والتي تم الانتهاء من تشطيب واجهات جديدة بها ، وتمت الإشادة بما تنفذه الدولة بهذا المشروع الضخم لشريحة محدودى الدخل.



من جانبه،نوه المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز أسوان الجديدة إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ 66 فيلا كاملة التشطيب، مطلة على النيل، وكذا أعمال الطرق، والمياه، والصرف، بخلاف الخدمات المختلفة.



وأشار أحمد رشاد إلى أنه جارٍ تنفيذ 1840 وحدة (92 عمارة) بمشروع الإسكان الإجتماعى ، ومنطقة الامتداد، وسبق تخصيص 2120 وحدة، وتسليم 1200 وحدة للمستحقين ، كما أنه تم إسناد أعمال تنفيذ المرحلة الثانية لمحطة المياه، بطاقة 25 ألف م3/يوم، باستثمارات 168 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ في 12/2019.



وأضاف رشاد أنه جارى أيضا تخطيط المنطقة الصناعية بمساحة 2651 فدانًا لإستيعاب جميع الأنشطة الصناعية بالمدينة ، ولا سيما أن إجمالى الإستثمارات بمدينة أسوان الجديدة بلغت منذ بدء العمل بها وحتى 30 يونيو 2018 حوالى 2 مليار جنيه.



ولفت رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة إلى أن إجمالي الإستثمارات بمشروعات الخدمات بلغ نحو 231 مليون جنيه، حيث يجرى تنفيذ 3 مدارس للتعليم الأساسيّ، ومدرسة ثانوية بها 19 فصلًا، ومجمع للمعاهد الأزهرية، ومستشفى عام به 158 سريرًا، وحضانة أطفال، وملعب خماسيّ، ومركز صحي حضري، ومركز تجارى، ومراكز تجارية مصغرة يضم كل منها (3) محال، ووحدة إطفاء رئيسية وأخرى فرعية، ومركز شباب، وحديقة بالحي الأول.



كما تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 20 مشروعًا خدميًا، وتضم (5 حضانات للأطفال، ومدرسة تعليم أساسي، وملعبيْ كرة خماسية، ومركز تنمية رياضية، ووحدتين صحيتين، ومبنى إسعاف، و4 أسواق تجارية، ومركز صحي، ومبنى للبريد، ومسجد، ونقطة شرطة ووحدة إطفاء، ومبنى وحدة مرور أسوان، وبوابة للمدينة).



ونوه بأنه جار تطوير المدخل الغربي (الطريق الصحراوي - القاهرة / أسوان)، وأنه تم تشغيل عدد من المشروعات، وتشمل (مبنى رياض الأطفال التابع لمدرسة النيل الدولية للعام الحالي (2018/2019)، ومن المقرر تشغيل مدرسة النيل الدولية في العام (2019/2020) - مبنى قسم الشرطة بالحي الأول - مبنى الإسعاف بالحي الأول - مدرسة اللغات بالحي الأول - كلية الدراسات الإسلامية للبنات التابعة لجامعة الأزهر بالحي الثاني - مدرسة رياض الأطفال بالحي الثالث - 6 كليات بجامعة أسوان فرع مدينة أسوان الجديدة بالحي الثالث .



وأشار إلى أنه تم تسليم قطعة أرض بمساحة (17.12) فدان لإنشاء فرع للجامعة المصرية الكندية بالحي الثالث، وقطعة أرض بمساحة (17.55 فدان) لإنشاء كليات ومدينة جامعية تابعة لجامعة الأزهر الشريف، وقطعتيْ أرض بمركز خدمات الحى الأول لإقامة كنيسة كاثوليكية بمساحة (2246.4)، وكنيسة أرثوذكسية بمساحة (2961)، وتم إجراء قرعة علنية لـ616 قطعة أرض إسكان اجتماعي و146 قطعة أرض إسكان مميز و50 قطعة أرض إسكان أكثر تميزًا، وتم بيع 11 محلًا تجارية بالمزاد العلني، وجارٍ تخصيص 8 قطع لصغار المستثمرين بنشاط سكنى، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لفرع البنك الأهلي، وبنك مصر، ومن المقرر تشغيلهما قريبًا.

