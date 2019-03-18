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حوادث

الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لامرأة تزوجت قبل انتهاء عدتها

الإثنين 18/مارس/2019 - 12:45 م
حبس فتاه
حبس فتاه
محمد العيسوى
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار محمد حسين اليمني وعضوية المستشارين صلاح محمد عبدالرحمن ومحمود منصور عارف وعمرو عبداللطيف شكري وأمانة سر محمد عطية وعصام ترك، بمعاقبة ربة منزل بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لتزويرها في قسيمة زواج بباب الشعرية.

جاء في تحقيقات النيابة قيام المتهمة هاجر . ج . 22 عام ربة منزل ، و سالم . ح . م 32 عام بالاتفاق والمساعدة مع موظف عام، عمرو م . إ المأذون الشرعي بمنطقة المنيل بالتزوير في محرر رسمي وثيقة الزواج الرقمية 6543 المؤرخة ب 2 نوفمبر 2013 حال تحرره المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن اتفقا علي عمل تلك الوثيقة ومثلا أمامه مثبتين علي خلاف الحقيقة خلو المتهمة من الموانع الشرعية للزواج فقام بتحرير بياناته علي هذا الأساس وتمت الواقعة علي هذا الإتفاق.

جاء في أقوال محمد .ع . م عامل رخام طليق المتهمة أنه عقب طلاقه له اكتشف زواجها من المتهم الثاني أثناء فترة عدتها الممتدة لحين وضع حملها وتزويرهما لعقد الزواج المبرم بينهما بإقرارها بخلوها من الموانع الشرعية.

وتوصلت تحريات المباحث التي قام بها أحمد محمد أحمد نقيب بالإدارة العامة لمباحث القاهرة بقيام المتهمين بالتزوير في وثيقة الزواج، وذلك بإقرار المتهمة بخلوها من الموانع الشرعية بالرغم من كونها في أشهر العدة لعدم وضع حملها بعلم وإتفاق المتهم.

وجاء أيضا في أقوال عصام . م . ا محامي بإدارة الشئون القانونية بمستشفى باب الشعرية بالرجوع لمستشفى النسا والولادة بباب الشعرية الجامعي تبين دخول المتهمة بتاريخ 17 نوفمبر 2013 وبتوقيع الكشف الطبي عليها ثبت أنها في شهرها التاسع و وضعت طفلي أثر جراحة قيصرية أجريت لها.

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