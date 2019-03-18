بنتلى BENTAYGA MULLINER لـ ٥ محظوظين فقط

ابتكرت Bentley طرازها الأرقى لجامعي السيارات الفريدة وهو مستوحى من التراث العريق الذي تتمتّع به منطقة الخليج العربي في مجال الغوص لاستخراج اللؤلؤ.. وستقوم الشركة بطرح طرازها الجديد الراقي محدود الإصدار تحت اسم Bentayga Mulliner لؤلؤة الخليج.



سيجري إنتاج خمس سيارات فقط من هذا الطراز الراقي جدًا والمزوّد بمحرّك W12، وسيتميّز بالمهارة اليدوية العالية في تصنيعه من قِبَل الحرفيين المتخصّصين العاملين في قسم Mulliner التابع لشركة Bentley في مدينة كرو بإنكلترا. وسوف تتألّق كل سيارة من هذه السيارات الخمس بعناصر فريدة غنية بعِرق اللؤلؤ ولمسات مستوحاة من الخليج العربي.



يتمتّع كل طراز محدود الإصدار بمقصورة داخلية فاخرة مشغولة بشكل خاص لتحتفي بالتاريخ العريق لمنطقة الخليج العربي في مجال صيد اللؤلؤ، وهي ممارسة تعود إلى آلاف السنين وكانت في الماضي المحفّز الاقتصادي الرئيسي بالمنطقة. وأكثر ما يبرز في الطراز الجديد هو التطعيم الفاخر لخشب الكينا الداكن الذي يغطّي واجهة لوحة القيادة حيث يظهر شعار مميّز بشكل مركب تراثي قديم ولمسات جميلة من عِرق اللؤلؤ.



وتتزيّن المقصورة الفاخرة عبر كسوة رئيسية من الكتّان تكمّلها كسوة ثانوية من جلد Brunel الفاخر – مما يولّد نمطًا لونيًا مستوحًا من الجمال الطبيعي للآلئ - مع وجود ساعة من نوع ’بريتلينغ‘ (Breitling) الراقية مطعَّمة أيضًا بعِرق اللؤلؤ وتزيّن وسط لوحة القيادة.



ويجري استخدام التطريز المتعاكس باللون الجَمَلي ولون جلد Brunel في المقاعد ذات البطانات وفي حشوات الأبواب، بينما تعزّز التطريزات بالخيط الذهبي المزايا الفريدة المرتبطة بصيد اللؤلؤ لهذا الطراز المميّز من Bentayga. كما يتم قص السجّادات المصنوعة من صوف الحملان مع كتّان مشابه، بينما ترحّب ألواح Mulliner المنيرة بالركّاب إلى المقصورة الفارهة.



تُعدّ اللآلئ المستخرَجة من منطقة الخليج العربي من بين الأندر في العالم، وبالتالي فإنها مرغوبة على نطاق واسع جدًا. ضمن هذا الإطار، وبهدف الاحتفاظ بالمقتنيات القيّمة بأمان داخل Bentayga Mulliner لؤلؤة الخليج، قام قسم Mulliner بتزويد المركبة بوحدة تخزين آمنة ذكية تعمل عبر بصمة الإصبع.



ويتم استخدام تقنية استشعار بصمة الإصبع مع وحدة تخزين آمنة مصنوعة من الألمنيوم المسبوك بالضغط العالي وهي مثبَّتة داخل المقصورة. وتشكّل هذه الخزنة المخفية غير البارزة المكان المثالي لتخزين المقتينات الثمينة أثناء التواجد على الشاطئ مثلًا أو عند الاستفادة من خدمات ركن السيارات.



تأتي مركبة Bentayga الحصرية هذه والمخصَّصة لجامعي الطرازات الفريدة بخيار من ثلاثة ألوان خارجية خاصّة من Mulliner هي: الأبيض اللؤلؤي Ghost White Pearlescent، الخزفي Porcelain أو لون ثنائي من الأبيض اللؤلؤي فوق الخزفي. وتضم Mulliner لؤلؤة الخليج عجلات Paragon كبيرة الحجم قياس 22 بوصة.