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الإمام الليبي: لا ننسى دور مصر ومساندتها لنا فى حربنا للإرهاب..فيديو

الإثنين 18/مارس/2019 - 12:30 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال سعد العسكرى، أحد أئمة ليبيا، إن الأئمة الليبيين حضروا إلى مصر التى تمتد علاقتها بليبيا عبر مر العصور، مؤكدًا ان مصر من أهم الدول التى وقفت مع ليبيا خلال فترة الاحتلال الإيطالي، وأرسلت عدة علماء ومدرسين فى جامعة طرابلس وجامعة بنغازى.

وأضاف العسكرى فى خلال حديثه بحفل تكريم أئمة ليبيا، أن مصر لها فضل كبير على ليبيا، ومنت عليها بالجود والكرم، مشيرًا إلى أن مصر استقبلت عددا كبيرا من طلاب ليبيا والدارسين فى المؤسسات الأمنية والعسكرية والعلوم الاخرى.

وتابع مصر علَمت أولادنا ومدت إلينا يد العون، متابعًا لا ننسى دور مصر انها وقفت مع إخوانها الليبيين لنبذ الإرهاب والتصدى له.

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