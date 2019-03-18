سعفان: بحث عمل بوليصة تأمين على العمالة المصرية بالخارج تغطي نفقات حالات الوفاة

بحث محمد سعفان وزير القوى العاملة، بمكتبه بديوان عام الوزارة، اليوم الإثنين ،مع مسئول بإحدى شركات التأمين المصرية، مدي إمكانية عمل بوليصة تأمين مناسبة للعمالة المصرية بالخارج، تغطي مصاريف نقل جثمان العامل حال وفاته بدولة العمل ، فضلا علي تذكرة سفر للمرافق للجثمان ، ومبلغ من المال يصرف لأسرة المتوفى.



وطلب الوزير من المسئول وضع الأطر اللازمة وآلية التنفيذ في هذا الخصوص خلال الأسبوع الحالي لتوفير الحماية المالية للعمال المصريين بالخارج، من خلال بوليصة تأمين لكل عامل.



وأصدر الوزير توجيهات عاجلة للمسئولين المختصين بالوزارة بإعداد منظومة الكترونية تغطي من خلال مركز معلومات الوزارة بالتعاون مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات ، فضلا عن المستشارين العماليين بسفارات وقنصليات مصر بالخارج ، البيانات الكاملة، بحيث تشمل بجانب عقود العمل بيان عنوان العامل واسم الشركة التي يعمل بها بدولة العمل، وعنوانه في مصر ، وأرقام تليفونات الأقارب من الدرجة الأولي .



وكان عدد من أبناء الجالية المصرية بالكويت قد عقدوا اجتماعا مع وزير القوي العاملة محمد سعفان، خلال تواجده بدولة الكويت الأسبوع الماضي، وطلبوا منه تفعيل وثيقة تأمين للعمالة المصرية بالدولة ، من خلال شركات التأمين المصرية.



وجاء التحرك الفوري من الوزير بعقد اجتماع مع مسئولي شركة التأمين علي الحياة لدراسة إمكانية وضع السبل والحلول كي تغطي بوليصة التأمين الأخطار التي قد يتعرض لها العامل، مع إمكان تطبيق المقترح علي جميع العمالة المصرية بجميع الدول المتواجدين بها سواء كانت عربية أو إفريقية أو أجنبية .