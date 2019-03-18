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برلمان

برلماني: جذب الاستثمار الأجنبي يتطلب القضاء على البيروقراطية

الإثنين 18/مارس/2019 - 12:42 م
طارق متولي، عضو لجنة
طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
فريدة محمد
أشاد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان مجلس الوزراء عن تشكيل لجنة وزارية لحل مشكلات المستثمرين الأجانب، تهتم بمعرفة المعوقات التى تقف أمام الاستثمار الأجنبي، وستعمل على تذليلها بشكل سريع.

وأشار متولي فى بيان صحفى له إلى أن هناك مشاكل فى الاستثمار سببها وجود نوع من البيروقراطية ومشكلات خاصة بتخصيص الأراضى، وعدم مخاطبة دراسات الجدوى لفكر المستثمر، فنحن نعتقد أن المستثمر حينما يحصل على دراسة الجدوى او عندما نخاطبه بأن الأرض رخيصة أو انخفاض الضرائب أو الأيدى العاملة رخيصة سيقوم بالاستثمار مباشرة وهذا غير صحيح، مؤكدا ان رأس المال الأجنبي يبحث دائما عن الاستقرار، لذلك العمل على حل أى مشاكل استثمارية مستقبلية هو من أهم خيوط نجاح جميع خطط التنمية وجلب استثمارات اجنبية جديدة.

وطالب النائب بالإسراع في إنشاء المحاكم الاقتصادية والاستثمارية المتخصصة لحل جميع المنازعات التجارية، لطمأنة المستثمرين الحاليين وجذب المزيد من رأس المال الأجنبي.

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