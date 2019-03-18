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نجل الأم المثالية الأولى:أبي رحل وعمري شهرين..ووالدتي اعتبرت تعليمنا قضية مصير

الإثنين 18/مارس/2019 - 01:58 م
الام المثالية بالمنيا
الام المثالية بالمنيا
ايمن رياض
قال رامي نبيل موسى، النجل الأصغر للأم المثالية على مستوى الجمهورية سعدية ثابت فلتية، إنه مضى على وفاة والده أكثر من 34 عاما، حيث مات ولم أكن قد أكملت 60 يومًا من عمري، حيث تركنا صغارا، لا نملك من حطام الدنيا شيء سوى المعاش الشهري ومنزل لا يتعدى الثلاثين مترا، لتعكف والدتنا على تربيتنا.

وأضاف "رامي": كنا نعمل في الإجازة الصيفية لنساعد والدتنا ونصرف على أنفسنا وكان شقيقي أشرف يعمل فى ورشة بلاط "صنايعى"، وعملت في مخبز ، وكانت والدتي دائما تشجعنا على الاعتماد على النفس.

وأضاف رامى قائلا: "أيمن شقيقي الأوسط، خاض رحلة كفاح فى عملية التعليم بمساندة ودعم والدتي، حيث لم يحالفه للالتحاق بالتعليم الثانوي العام، ليدخل المدرسة الثانوية الصناعية واجتهد فى تلك الفترة حتى حصل على مجموعة أهله ليدرس فى معهد ترميم الآثار بمحافظة الأقصر، وحصل على تقدير عام امتياز وكان الأول على دفعته فى المعهد، ثم ألتحق بكلية الفنون الجميلة قسم آثار وبتوفيق من الله ومساندة شقيقي الأكبر ووالدتي، أصبح من ضمن أوائل دفعته.

واستكمل الابن الأصغر روايته قائلا: "قسيت العادات والتقاليد على والدتي، حيث أجبرها والدها على عدم استكمال تعليمها، ومن هنا أصبح تعليمنا بمثابة قضية "حياة أو موت"، وكثفت جهودها لكي ترانا نحمل الشهادات العليا، ولا أستطيع أن تتخيل مدى اهتمامها بالتعليم، كنا ننجح لكي نشاهد لمعة أعينها فرحًا بنجاحنا.

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