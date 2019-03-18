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برلمان

برلماني: انتشار الصدأ الأصفر بالقمح خطر على محصول مصر الاستراتيجي

الإثنين 18/مارس/2019 - 12:44 م
صدأ القمح
صدأ القمح
فريدة محمد
تقدم خالد مشهور،عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب،بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، حول ما يشاع بشأن انتشار مرض الصدأ الأصفر في القمح بعد ظهور مؤشرات إصابة على المحصول في محافظة كفر الشيخ والإسماعيلية وزادت شكاوى المزارعين من ظهور تلك الإصابات، مشيرا إلى أن انتشاره يمثل خطورة على أهم المحاصيل الإستراتيجية في مصر.

ونوه مشهور،فى بيان صحفى له، إلى أن العدوى يمكن أن تؤدي إلى انخفاض المحصول بنسبة قد تصل إلى 20% مما يتسبب في خسائر فادحة للمزارعين لقلة الإنتاج، بسبب موت الأوراق المصابة بشكل مبكر واستحواذ الفطر على العناصر الغذائية، كما يمكن للإصابة أن تؤدي إلى انكماش الحبوب، مشيرا الى أن المرض تسبب في أوبئة مدمرة في أمريكا الشمالية والمكسيك وأمريكا الجنوبية، لافتا إلى أن الاصابة قد تفقدنا حوالي مليون طن قمح.

وطالب النائب وزارة الزراعة بسرعة التحرك وعودة الرش الجماعي بالطائرات اذا اقتضى الامر ذلك مع توفير المبيدات اللازمة لمكافحة الأصداء بكميات كافية وأسعار مناسبة، مؤكدا على أنه يجب زراعة الأصناف المقاومة للصدأ،مؤكدا أهمية تدخل الإرشاد الزراعى التابع لوزارة الزراعة للقضاء على الظاهرة، مع محاولة الاستفادة من 13 ألف باحث متواجدين فى مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، لإرشاد الفلاحين عن الأمراض التى تتعرض لها المحاصيل.

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