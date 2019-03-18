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تعليم

إنسانيات معرض للدكتور سيد قنديل

الإثنين 18/مارس/2019 - 12:40 م
معرض انسانيات
معرض انسانيات
كريم ناصر
افتتح الفنان التشكيلي الدكتور السيد قنديل القائم بأعمال عميد كلية الفنون الجميلة بالزمالك معرضه الجديد بعنوان "إنسانيات –Humanities" بقاعة إبداع للفنون التشكيلية بالزمالك بحضور كل من الدكتور "ماجد نجم" رئيس جامعة حلوان والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور "عبد الحى عبيد رئيس الجامعة الأسبق ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية .

واعتمد الفنان في لوحاته على تعبيرات الوجوه، وبالأخص المرأة تلك العنصر الإنساني الثرى القيم الجمالية، ومن الانفعالات الإيجابية ومن الانفعالات السلبية جاءت لوحاته التصويرية للفنان السيد قنديل، سوف يعرض 33 لوحة متنوعة تصوير ورسم، وكما استخدام تقنيات طباعة سلك سكرين وجرافيك الأعمال إنتاجها الفنان من عام 2014 إلى 2019 .

يرجع اختياره لموضوع "إنسانيات" إلى النظرية الفلسفية الإنسانية التي يتصدرها الإنسان بانفعالاته الخاصة، لأن حياة الإنسان في تقلب مستمر وتغيير دائم ، فلا تمضي حياته على وتيرة واحدة، أو على نمط انفعالي واحد. فالإنسان يشعر بالحب أحيانًا وبالكره أحيانًا أخرى، ويشعر بالأمن والطمأنينة والفرح أحيانًا وبالخوف والذعر الحزن أحيانًا، لذا يقدم الفنان حالة بحثية فلسفية وفنية وتشكيلية وتقنية للتعبير عن حالات إنسانية انفعالية وجدانية حادة بعضها مضطربة وغير منتظمة، وبعضها انفعالات من شدتها شكلت تعبيرات الوجه وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من ملامح الشخصية.

الجدير بالذكر أن المعرض مستمر حتى يوم 11 أبريل 2019.
إنسانيات معرض للدكتور سيد قنديل
إنسانيات معرض للدكتور سيد قنديل
إنسانيات معرض للدكتور سيد قنديل
إنسانيات معرض للدكتور سيد قنديل
إنسانيات معرض للدكتور سيد قنديل
إنسانيات معرض للدكتور سيد قنديل

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