البرلمان: تنفيذ توصيات ملتقى شباب أسوان يكفل تحقيق التكامل العربى الأفريقى

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، أهمية التوصيات الصادرة عن ملتقى الشباب العربى الافريقى والتى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطالبا جميع الدول العربية والأفريقية بالإسراع فى تنفيذ توصيات الملتقى.





وأشاد " حسب الله " فى بيان له ، بتوصية الملتقى الخاصة بقيام إدارة منتدى شباب العالم لتشكيل فريق عمل عربى افريقي لوضع رؤية شبابية لآليات التعامل مع قضايا الاستقطاب الفكرى والتطرف وعرضها كمبادرة شبابية للقضاء على الإرهاب والتطرف وأيضًا تشكيل فريق عمل من الشباب العربى والأفريقى لوضع رؤية شبابية لآليات التعامل مع قضايا الاستقطاب الفكرى والتطرف وعرضها كمبادرة شبابية للقضاء على الإرهاب والتطرف، بالإضافة لإدارة منتدى شباب العالم بالإعداد والتجهيز لملتقى مصر والسودان لتعزيز التكامل بين البلدين الشقيقين على مبدأ أخوية وادى النيل.





ووجه التحية والتقدير على التوصية التى أكدت أنه انطلاقًا من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، فأن مصر تعد ورقة بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الافريقى وأمانة الجامعة العربية لتطرح على القمة العربية الإفريقية القادمة تتضمن مقترحات محددة وعملية فى المجالات الثلاثة الأولى تتعلق بانشاء سوق عربية إفريقية مشتركة والثانية تتعلق بإنشاء صندوق لتمويل بنية التواصل الإفريقى من الطرق والسكة الحديد والكهرباء لتعزيز الاندماج القارى والثالثة إنشاء آلية عربية إفريقية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.



