أخيرا.. انتهاء حصر التكاتك بالمحافظات وجار الترخيص.. التنمية المحلية: رخصنا 232 ألفا و603 مركبات والدقهلية في المقدمة.. 360 جنيها مصاريف الخدمة وانتهاء التقنين في أبريل

وزير التنمية المحلية:

انتهاء حصر التكاتك في المحافظات وجار الترخيص

ترخيص 22703 تكاتك بكفر الشيخ و 22500 اخرى بالغربية





تنتهى شهر أبريل المقبل المهلة التى حددتها وزارة التنمية المحلية لاصحاب مركبات التوك توك لتقنين الاوضاع واصدار الترخيص، والتى بدات منذ اكتوبر الماضى ولمدة 6 اشهر ،وقد اغلقت وزارة التنمية المحلية الباب امام حصر التكاتك في المحافظات ويتم حاليا ترخيص التكاتك التى تم حصرها.





وأبدت الدولة بعض المرونة فيما يخص "التوك توك" كوسيلة انتقال في بعض المناطق التي تحتاج هذه الوسيلة، لكن العديد من الدراسات الحديثة بدأت تحذر من خطورة استسهال الشباب للعمل على التوك توك وانصرافهم عن فرص العمل الجادة التي تحقق التنمية وتبنى الوطن، هذا فضلًا عن تأثير ظاهرة "التوك توك" على استقطاب أطفال للعمل في هذه الوسيلة والحصول على أموال ينفقونها بشكل غير منضبط نظرًا لحداثة سنهم.





وكشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للعلوم والمعرفة والمتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، قد تم ترخيص 232 الف 603 تكاتك حتى الآن بالمحافظات.





وجاءت محافظة الدقهلية في مقدمة المحافظات التي رخصت مركبات التوك توك حيث بلغ عدد التكاتك المرخصة 40 الفا 409 تكاتك، ثم محافظة كفر الشيخ حيث بلغ عدد المرخص من التوك توك بها 22 الفا 703 تكاتك، ثم محافظة الغربية بعدد 22500 توك توك.





واوضح قاسم ،في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، انه بلغ عدد التكاتك المرخصة في محافظة سوهاج 20952 توك توك، ثم محافظة البحيرة حيث يبلغ عدد المرخص من التوك توك بها 20256 توك توك، ومحافظة الجيزة 180871 توك توك، ثم محافظة الفيوم 16735 توك توك، ثم محافظة الشرقية 16597 توك توك.





وتابع أنه بلغ عدد التكاتك المرخصة في محافظة المنيا 13229 توك توك، ومحافظة المنوفية بلغ عدد المرخص من التوك توك بها 9525 توك توك، ومحافظة أسيوط بلغ عدد المرخص من التوك توك بها 8516 توك توك، وفي محافظة القليوبية بلغ عدد المرخص من التوك توك بها 6128 توك توك، وفي محافظة الإسماعيلية بلغ عدد المرخص من التوك توك بها 4092 توك توك، وفي محافظة بنى سويف بلغ عدد المرخص من التوك توك بها 3422 توك توك، وفي محافظة دمياط بلغ عدد المرخص من التوك توك بها 3073 توك توك، وفي محافظة قنا بلغ عدد المرخص من التوك توك بها 2132 توك توك، وفي محافظة أسوان بلغ عدد المرخص من التوك توك بها 2031 توك توك، وفي محافظة شمال سيناء بلغ عدد المرخص من التوك توك بها 933 توك توك.





وقال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للعلوم والمعرفة والمتحدث الرسمى باسم الوزارة ،أن مصاريف ترخيص "التوك توك" لا تتجاوز 360 جنيها لأول مرة.





وعن اجراءات ترخيص التوكتوك فاكد انه من يريد استخراج ترخيص مركبات التوك توك لأول مرة، يجب ان يسدد صاحب التوك توك رسوم نقدية بقيمة 360 جنيها ،و يلزم على صاحب التوك توك فتح ملف ضريبي في مصلحة الضرائب، والاشتراك في التأمينات وفتح ملف، وسداد خط السير بمشروع المواقف.





وأضاف أن الرسوم والضرائب المطلوبة لإصدار ترخيص مركبات التوكتوك عند التجديد السنوي، تقتضي سداد رسوم بقيمة 145 جنيها، بالإضافة إلى سداد قيمة الضرائب بمصلحة الضرائب وسداد قيمة الاشتراك في التأمينات وسداد قيمة خط السير.





واتخذت الحكومة اجراءات رادعة للسيطرة على ظاهرة التوك توك التى تعد مشكلة امن قومى ،ووجه المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بوقف إصدار تراخيص جديدة للتوك توك لفترة مؤقتة حتى يتسنى الحد من الظواهر السلبية التي نتجت عن الانتشار غير المنضبط له ،بالإضافة إلى أنه تم وفق استيراد قطع غيار التوك توك منعا لزيادة اعداده .



