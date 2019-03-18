ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

محمد حجازي: مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لا يفرض السرية

الإثنين 18/مارس/2019 - 01:58 م
اجتماع لجنة الاتصالات
اجتماع لجنة الاتصالات بالبرلمان
ماجدة بدوى
أكد الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، أهمية تطبيق مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، بشكل قوي،قائلا:" إنه من المهم للغاية أن يخرج القانون قويا،لأن العواقب ستكون سلبية إذا خرج القانون ولم ينفذ أكثر بكثير من عدم إصداره".

وأضاف حجازى:"إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المٌقدم من الحكومة، لا يفرض سرية على البيانات الشخصية بل ينظم إجراءات حمايتها، والتي تبدأ بموافقة الشخص على اعلان بياناته مستطردا:" أى مواطن يوافق على اعلان بياناته هو حر، ومع ذلك لابد من رفع مستوى الوعى لدى المواطنين لحماية بياناتهم الشخصية".

جاء ذلك ردا على بعض الملاحظات حول مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة النائب احمد بدوي وعدد من المتخصصين وممثلى الحكومة.

من جانبه قال احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات إن هذا القانون ينقل مصر نقلة كبري ويحمي المواطنين من عمليات الاختراقات الداخلية والخارجية.
محمد حجازي: مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لا يفرض السرية
محمد حجازي: مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لا يفرض السرية
محمد حجازي: مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لا يفرض السرية
محمد حجازي: مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لا يفرض السرية

ترشيحاتنا

علي جمعة يكشف عن 8 طرق لشكر الله تعالى على نعمه بالعينين والأذنين

الأهلي يتخذ هذا القرار استعدادا لمواجهة الزمالك

كل ما تريد معرفته عن موعد قرعة أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

اليوم .. نتيجة حج قرعة الداخلية بـ ٤ محافظات تعرف عليها .. خدمات

مفاجأة.. رئيسة وزراء نيوزيلندا كانت تعلم بالهجوم الإرهابي قبل تنفيذه بـ 9 دقائق

المنتخب يحدد موعد السفر إلى النيجر لخوض الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا

بعد تأهل الأهلي والزمالك.. موعد قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية

قرار جديد للحكومة النيوزيلندية بشأن قانون حيازة الأسلحة

وفاة شخص بعد عملية زراعة شعر تحير الأطباء..فيديو

لا تتوقف عن تناول المشمش المجفف لهذه الأسباب

كهف الثلج .. لوحة فنية تعكس جمال الطبيعة في الوادي الجديد.. صور

السعودية تحذر أمريكا من فرض عقوبات على موسكو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ضباط أمن القاهرة يقدمون هدايا وورودًا للمسنات بدور الرعاية

بالتفاصيل والصور.. مقتل شخص في هجوم إرهابي على محطة ترام في هولندا

السيسي يتجول في معبد فيله مع الشباب العربي والأفريقي.. صور

كلب يعض ممثلا تركيا شهيرا.. صور

شاهد.. جولة رئيسي الوزراء والبرلمان في الحرم الجامعي بأسوان

فيديو

شاهد.. متظاهرون يقتحمون القصر الرئاسي في صربيا
خبير استراتيجى: مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي واجب وطنى..فيديو
خريجى الأزهر بليبيا: متفائلون بتولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.. فيديو
شاهد.. إغلاق المدارس في هولندا عقب حادث إطلاق النار
الأرصاد تكشف عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟