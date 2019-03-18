بعد تفقده الحرم الجديد.. مدبولي: نقدم الدعم الكامل لجامعة أسوان

أشاد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بما يتم تنفيذه فى جامعة أسوان، وجهود رئيسها الدكتور أحمد غلاب باعتباره أحد أبناء أسوان، لافتا إلى أنه لا يترك الجامعة أبدا، مطالبا بدعمه للنجاح فى مهمته.





وأثنى "عبد العال" بانتقال الجامعة إلى المدينة الجديدة، لما تقوم به من تنمية، آملا أن تكون هذه الجامعة بوابة لطلبة دول إفريقيا كلها.





جاء ذلك على هامش تفقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحرم الجامعي الجديد لجامعة أسوان بمدينة أسوان الجديدة، ورافقهما الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.





واستمع عبدالعال ومدبولي إلى شرح حول مقر الجامعة الجديد الذى تم تنفيذه، ويضم 7 كليات حتى الآن هى كليات الحقوق، والألسن، والآثار، والتجارة، والطب، والآداب، والهندسة، كما تم إنشاء مجمع مدرجات لعقد المحاضرات لخدمة كليات الحرم الجامعى بإجمالى 6 مدرجات تسع نحو 6 آلاف طالب.





وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تقدم الدعم الكامل للجامعة، وقد تمت الاستجابة لتوفير مستشفى جامعى لها حيث تنفذ مدينة أسوان الجديدة مستشفى حاليًا بالمدينة بطاقة 158 سريرًا، وسيتم الانتهاء منه قريبا، وتسليمه للجامعة لإدارته وتشغيله.



