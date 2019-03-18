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برلمان

رئيس اتصالات النواب: الجرائم الإلكترونية تزداد.. والشرطة تتلقى يوميا 90 بلاغا

الإثنين 18/مارس/2019 - 02:06 م
اجتماع لجنة الاتصالات
اجتماع لجنة الاتصالات بالبرلمان
فريدة محمد و ماجدة بدوى
قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الجرائم الإلكترونية زادت مشيرا إلى تلقي الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية أكثر من ٩٠ بلاغًا يوميًا يتعلق بهذه الجرائم.

وأضاف "بدوي"، خلال كلمته فى اجتماع اللجنة الذي يناقش مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، أن التوعية مهمة لحماية البيانات الشخصية وحماية أنفسنا من الجرائم الإلكترونية.

من جهته أكد النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.

وأشار إلى أن القانون يستهدف حماية البيانات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة، متسائلا "ماذا عن البيانات الخاصة بالدولة؟".

وبشأن وضع بيانات الأطفال ضمن البيانات الشخصية الحساسة تساءل زيدان "كيف يتم ضبط التطبيقات والألعاب الخاصة بالأطفال وحماية بياناتهم.

وأكد أن المشروع ينص على استثمار أموال مركز حماية البيانات المنصوص عليه في مشروع القانون، متسائلا: فيما سيتم استثمار أموال المركز؟ وتابع "لا بد من العمل على تغيير الثقافة المجتمعية وعمل دعاية لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على بياناتهم الشخصية".

وعقب رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الدكتور محمد حجازي قائلا "نحن تتحدث عن كيان له طبيعة خاصة واختصاصات معينة ويحتاج موارد مالية للقيام بدوره بشكل فعال"، مضيفا: "أميل للحديث عن الاختصاصات والتنفيذ وإشكاليات التطبيق لأنها ستكون تحديا على الأرض، وهناك أمور تم إحالتها للائحة التنفيذية عن عمد لأنها متغيرة وفيها جوانب فنية كثيرة".

وبشأن البيانات في الجهات الحكومية قال حجازي: "نحن نتحدث عن بيانات شخصية وفي فرق كبير، والحكومة ملزمة بحماية البيانات الشخصية للمواطنين داخل كياناتها".
رئيس اتصالات النواب: الجرائم الإلكترونية تزداد.. والشرطة تتلقى يوميا 90 بلاغا
رئيس اتصالات النواب: الجرائم الإلكترونية تزداد.. والشرطة تتلقى يوميا 90 بلاغا
رئيس اتصالات النواب: الجرائم الإلكترونية تزداد.. والشرطة تتلقى يوميا 90 بلاغا
رئيس اتصالات النواب: الجرائم الإلكترونية تزداد.. والشرطة تتلقى يوميا 90 بلاغا

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