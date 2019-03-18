ماريان عازر تزور جامعات أمريكية للتعاون في أبحاث المعلومات اللاسلكية

قامت الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب بزيارة جامعتي سان فرانسيسكو وسانتا كلارا بالولايات المتحدة لبحث سبل التعاون مع أعضاء هيئة التدريس في مجال البحث العلمي في مجال تأمين المعلومات اللاسلكية.



وصرحت عازر بأنه خلال اللقاءات كان هناك تبادل للخبرات في المناهج والأبحاث المتخصصة في هندسة الاتصالات وأمن وخصوصية المعلومات خاصة في الشبكات اللاسلكية والحوسبة السحابية وتطرق الحوار إلى أحدث نقاط الأبحاث سواء من جانب الدكتورة ماريان أو أساتذة الجامعتين.



وأضافت “عازر” أن من أهم النقاط التي أثيرت هي أهمية تدريس كورس الأخلاقيات في مجال أمن المعلومات بحيث تكون الأخلاقيات جزءا من آلية اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا المجال، وأشارت عازر إلى أنه من خلال خبرتها في تدريس هذا الموضوع فإن أهميته تساوي الموضوعات التقنية الأخري.



الجدير بالذكر أن الدكتورة ماريان أمير عازر حاصلة علي الدكتوراه في هندسة الاتصالات والإلكترونيات في مجال تأمين المعلومات ولها أكثر من 65 بحثا دوليا في هذا المجال وهي رئيسة ايساكا بمصر وأستاذ مساعد ومدير مركز المعلومات بالمعهد القومي للاتصالات وأستاذ مساعد بجامعة النيل، وهي حاصلة علي العديد من الجوائز والتقديرات على الصعيد الدولي والمحلي.

