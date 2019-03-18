القومي للمرأة يستقبل وفد ممثلى وزارات الداخلية والعدل والأسرة بـ كردستان

استقبل المجلس القومي للمرأة وفدا ضم ممثلي وزارات الداخلية والعدل والأسرة بحكومة إقليم كردستان في جمهورية العراق ، للتعرف على جهود المجلس فى مجال حل النزاعات العائلية واشكال المساعدة القانونية المقدمة ودور محاكم الاسرة.



وقامت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس بالتعريف بدور المجلس وتشكيله ، ومجالات عمله ، وأكدت أنه يعد الآليه الوطنية لتمكين المرأة ، كما عرضت محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ التى أطلقها المجلس وأقرها السيد رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة .



وأكدت أمل عبد المنعم أن مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها هو الذراع المجتمعي للمجلس ، ويعد بمثابة حلقة الوصل بين المجلس والمرأة المصرية ، واستعرضت تاريخ إنشائه ، وقامت بالتعريف بجهوده وخدماته ، واهدافه التى تتمثل فى تحديد المشكلات التي تواجه المرأة المصرية ووضعها أمام صانع القرار تمهيدا لحلها ، وتقديم الاستشارات القانونيه المجانيه للمرأة ، واتاحة تمثيلها أمام القضاء والمساعدة على تنفيذ الأحكام التي يتم الوصول إليهم ، وتعزيز وعى المرأة بحقوقها ، تحويل المرأة المعنفة الى دور الاستضافة المتعاونة مع المكتب ، كما يقوم المكتب برصد الحالة المجتمعية واصدار الدراسات والبحوث العلمية ، لافته الى أن المكتب يتكون من ٤٥ محاميا واخصائيا اجتماعيا ونفسيا فى ٢٧ فرعا للمجلس على مستوى الجمهورية ، ولديه ٥٠٠ محام متطوع على مستوى الجمهورية.



واشارت الى أن أكثر شكاوى يتلقها المكتب هى شكاوى الأحوال الشخصية والشكاوى فى مجال العمل ، الى جانب شكاوى العنف وطلبات تنفيذ الأحكام ، موضحة أن متوسط عدد الشكاوى التى يتلقاها المكتب سنويا تصل الى٧٥٠٠ شكوى ، معظمها أحوال شخصيه 35%، و٢٠% ضمان اجتماعي.



وانتهت الزيارة بجولة تفقدية داخل مكتب الشكاوى بالمجلس للتعرف على آلية العمل به واسلوب تلقى الشكاوى .