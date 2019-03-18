ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

القومي للمرأة يستقبل وفد ممثلى وزارات الداخلية والعدل والأسرة بـ كردستان

الإثنين 18/مارس/2019 - 02:10 م
القومي للمرأة
القومي للمرأة
أمل مجدي
استقبل المجلس القومي للمرأة وفدا ضم ممثلي وزارات الداخلية والعدل والأسرة بحكومة إقليم كردستان في جمهورية العراق ، للتعرف على جهود المجلس فى مجال حل النزاعات العائلية واشكال المساعدة القانونية المقدمة ودور محاكم الاسرة.

وقامت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس بالتعريف بدور المجلس وتشكيله ، ومجالات عمله ، وأكدت أنه يعد الآليه الوطنية لتمكين المرأة ، كما عرضت محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ التى أطلقها المجلس وأقرها السيد رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة .

وأكدت أمل عبد المنعم أن مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها هو الذراع المجتمعي للمجلس ، ويعد بمثابة حلقة الوصل بين المجلس والمرأة المصرية ، واستعرضت تاريخ إنشائه ، وقامت بالتعريف بجهوده وخدماته ، واهدافه التى تتمثل فى تحديد المشكلات التي تواجه المرأة المصرية ووضعها أمام صانع القرار تمهيدا لحلها ، وتقديم الاستشارات القانونيه المجانيه للمرأة ، واتاحة تمثيلها أمام القضاء والمساعدة على تنفيذ الأحكام التي يتم الوصول إليهم ، وتعزيز وعى المرأة بحقوقها ، تحويل المرأة المعنفة الى دور الاستضافة المتعاونة مع المكتب ، كما يقوم المكتب برصد الحالة المجتمعية واصدار الدراسات والبحوث العلمية ، لافته الى أن المكتب يتكون من ٤٥ محاميا واخصائيا اجتماعيا ونفسيا فى ٢٧ فرعا للمجلس على مستوى الجمهورية ، ولديه ٥٠٠ محام متطوع على مستوى الجمهورية.

واشارت الى أن أكثر شكاوى يتلقها المكتب هى شكاوى الأحوال الشخصية والشكاوى فى مجال العمل ، الى جانب شكاوى العنف وطلبات تنفيذ الأحكام ، موضحة أن متوسط عدد الشكاوى التى يتلقاها المكتب سنويا تصل الى٧٥٠٠ شكوى ، معظمها أحوال شخصيه 35%، و٢٠% ضمان اجتماعي.

وانتهت الزيارة بجولة تفقدية داخل مكتب الشكاوى بالمجلس للتعرف على آلية العمل به واسلوب تلقى الشكاوى .

ترشيحاتنا

لعنة الإصابات تثير قلق جوارديولا في فترة التوقف الدولي

علي جمعة يكشف حقيقة لا يعرفها الكثيرون عن حديث من ترك الصلاة فقد كفر

شوبير يكشف عن رأيه في مباراة تأهل الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية

سفاح نيوزيلندا يطرد محاميه ويقرر الدفاع عن نفسه

كهف الثلج .. لوحة فنية تعكس جمال الطبيعة في الوادي الجديد.. صور

شاهد.. والد ووالدة دينا الشربيني يحتفلان بعيد ميلادها برفقة عمرو دياب

سعر الدولار والعملات أمام الجنيه اليوم الاثنين

أول تعليق لـ نجم الاتحاد السكندري عقب تصدره لقائمة هدافي الدوري

أسباب رفع عداد الكهرباء وإجراء تعاقد جديد.. خدمات

عشرات الجزائريين يهاتفون قصر الإليزيه ويوجهون رسالة مهمة لـ ماكرون

منجد أفرنجي.. أميرة البحيرة ترفع شعار الشغل مش عيب.. صور

خدت الفيزا بــ جرنال .. حكاية مصور منحه الجنيه رحلة لـ أمريكا .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ضباط أمن القاهرة يقدمون هدايا وورودًا للمسنات بدور الرعاية

بالتفاصيل والصور.. مقتل شخص في هجوم إرهابي على محطة ترام في هولندا

السيسي يتجول في معبد فيله مع الشباب العربي والأفريقي.. صور

كلب يعض ممثلا تركيا شهيرا.. صور

شاهد.. جولة رئيسي الوزراء والبرلمان في الحرم الجامعي بأسوان

فيديو

شاهد.. متظاهرون يقتحمون القصر الرئاسي في صربيا
خبير استراتيجى: مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي واجب وطنى..فيديو
خريجى الأزهر بليبيا: متفائلون بتولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.. فيديو
شاهد.. إغلاق المدارس في هولندا عقب حادث إطلاق النار
الأرصاد تكشف عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟