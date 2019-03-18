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برلمان

شباب النواب: السيسي لقن العالم درسا في الدفاع عن حقوق الإنسان

الإثنين 18/مارس/2019 - 02:09 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
ماجدة بدوى
ثمن المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، توصيات المنتدى العربي الإفريقي الذي عقد بمحافظة أسوان بمشاركة 1500 شاب، مؤكدا أن التوصيات جاءت على قدر هذا الحدث الذي كان محل وتقدير المجتمعات الدولية.

وأكد رشاد، في تصريحات له اليوم الاثنين، أن التوصيات بلورت اهتمام مصر وإيمانها بعمقها الإفريقي التاريخي، ومدى عزمها لتحقيق طفرة تنموية شاملة الأطراف تساهم في وضع منطقة الشرق الأوسط في مكانتها الرائدة اللائقة بها، والتي تأخرت كثيرا عن تبوأها بسبب الصراعات وكثرة التحديات وعدم توحيد الرؤى.

وأشار إلى أن اللجنة ستخصص بعض اجتماعاتها لمناقشة التوصيات مع الوزارات المعنية بالتنفيذ، وبحث آليات تنفيذها على أرض الواقع وخططها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، مشددا على ضرورة دعم مؤسسات الدولة لتحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل يتوازى مع حجم سرعة تحركاته.

وأوضح أن التوصيات عززت الاهتمام بجيل الشباب وخصوصا المبتكرين والمخترعين، بما سيعود بالنفع على وضعية القارة الاقتصادية، بالإضافة إلى أن الاهتمام بصحة المواطن العربي والإفريقي يخلق مناخا طيبا للإبداع وإنجاز المهام على أكمل وجه.

وأشار إلى أن التوصيات أبلغ رد على مدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وانتقاد الأوضاع الخاصة بها في مصر، مؤكدا أن السيسي لقن البشرية جمعاء دروسا في الدفاع عن حقوق الإنسان وتغيير مفاهيمه؛ بحيث لم تعد تقتصر على حق المأكل والمشرب فقط، بل أصبحت تشمل على سبيل المثال؛ الحق في تبادل الثقافات والأفكار والتعبير عن الرأي وإتاحة مناخ جيد يسمح لهم بالابتكار والإبداع، والتعرف على الحضارات الأخرى.

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