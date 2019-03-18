ممثل فيكا: مصر لديها فرصة جيدة لزيادة صادرات الأسمنت لهذا السبب

أكد تامر مجدي ممثل " فيكا " الفرنسية - رائدة صناعة الأسمنت في العالم - أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنا كبيرا ونموا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع التشييد والبناء الذي يساهم بنسبة 12% من معدلات النمو الاقتصادي، موضحا أن صناعة الأسمنت تعد من الصناعات الإستراتيجية الحاكمة في منظومة التشييد والبناء، مما يتطلب دعمها وتذليل كافة العقبات التي تواجهها.



وقال مجدي، على هامش مشاركته فى مؤتمر كول ترانس، إن صناعة الأسمنت في مصر تواجه العديد من التحديات منها زيادة تكلفة مكوناتها خاصة بعد ارتفاع أسعار الطفلة وكذلك سعر الطاقة. منوها أن البعض يعتبر زيادة معدلات الإنتاج عن الاستهلاك أحد العوائق بينما نعتبره أحد الفرص التي تمكننا من فتح أسواق جديدة وزيادة حجم صادرات القطاع ونحن قادرون على ذلك.



وتوقع مجدي ، ارتفاع معدلات الطلب على الأسمنت بالمنطقة خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل التوجه لإعادة إعمار المدن العربية التي عانت من تدهور كامل للأبنية والبنى التحتية، لافتا الى أن مصر لديها فرصة كبيرة للاستحواذ على نسبة جيدة من حصة هذه الأسواق لما تمتاز به من قرب المسافة بما يقلل تكلفة النقل، ويضيف ميزة نسبية للمنتج المصري بشكل عام، في ظل المنافسة القوية التي ستشهدها هذه الأسواق بسبب زيادة الطلب بها وحرص الجميع على الفوز بحصة منها. مؤكدا ان "فيكا" بحكم كونها المستثمر الرئيسي فى اسمنت سيناء تسعى دائما لتقديم منتجات ذات جودة وكفاءة عالية قادرة على المنافسة عالميا.



وأضاف أن مؤتمر كوول ترانس يعد فرصة جيدة للتعرف على كل ما هو جديد في مجال صناعة الأسمنت حول العالم ونقل وتبادل الخبرات بين الحاضرين لافتا الى أن "فيكا" هى من اهدت للعالم اجمع اكتشاف مادة الاسمنت قبل أكثر من 160 عاما ومن دون اى مقابل، وتمتلك تاريخ مشرف من النجاحات اهلها للعمل فى 12 دولة حول العالم من بينها مصر.