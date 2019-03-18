بعد ثورة السوشيال ميديا.. صانع آيس كريم يعتذر للسيدات

كان هناك الكثير من المشاركات المهمة واللطيفة التي شاركها الكثيرون في اليوم العالمي للمرأة، ومن بين هذه المشاركات مقطع فيديو لأحد الشباب يعد الأيس كريم خصيصًا للسيدات.



ليتعرض الشاب "روب هويسينجا" ، البالغ من العمر 24 عامًا، الذي ظهر في مقطع الفيديو، والذي يعمل في متجر آيس كريم Pan-N-Ice للسخرية على الإنترنت نظرًا لنظراته الطويلة في الكاميرا أثناء عمل الأيس كريم لجميع السيدات هناك، بحسب ما نشر موقع" مترو" البريطاني.



وما زاد من الوضع سوء جملته التي ظهرت في الفيديو "الآيس كريم يجعلك مثيرة" مما جعله محل انتقاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت إلى حد تعنيفه.



ليخرج"روب" بعد مضي نحو 10 أيام على اليوم العالمي للمرأة ونزول الفيديو، للإعتذار من السيدات قائلًا: "شعرت بأنني أسأت للسيدات لذا لا بد من أن أعتذر".