داليا زيادة: لم نسمع صوت المنظمات الدولية إلا في الدفاع عن الإخوان

قالت داليا زيادة رئيس المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة أن كل المنظمات الحقوقية الدولية التي تجاهلت حادث نيوزيلندا، ولم تصدر بيانات تدين فيها خطاب الكراهية الذي أوصل هذا المتطرف للقيام بجريمته، شريكة في نشر الإرهاب.



وأكدت داليا زيادة في تصريح لـ"صدى البلد" أنه لا نسمع صوت العفو الدولية إلا في الدفاع عن الإخوان وهي جماعة إرهابية حسب تصنيف الكثير من الدول، ولا نسمع صوت هيومان رايتس ووتش إلا في الدفاع عن داعش وشرعيته في مواجهة الدول الوطنية التي قامت باحتلالها، وهذا كله يضعف من مصداقية هذه المنظمات، فهم يتاجرون بحقوق الإنسان لخدمة الإرهابيين ولكن حين يقتل أبرياء لا نسمع لهم صوتًا



وأضافت داليا أن الكثير من المنصات الإعلامية الكبيرة مصرة على إخفاء وجه واسم المجرم الإرهابي وتتعامل مع الواقعة على أنها حادث عنف عادي، وربما قريبًا يخرج علينا أحد يدعي أنه كان مختلا عقليًا ولم يقصد استهداف المسلمين أثناء الصلاة.