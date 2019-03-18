خبير استراتيجى: مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي واجب وطنى..فيديو

أفاد اللواء عاصم شمس الدين، الخبير الاستراتيجي، بأنه من المعتاد في الدولة الوطنية أن يجتمع الشعب على هدف استراتيجي واحد ويتحرك لتحقيقه بكل إمكانياته، وتأتى فئة ضالة خارجة عن القانون تقوم بالتخريب في المجتمع وتشتيت الوحدة الوطنية داخل المجتمع وذلك من أجل تحقيق أرباح خاصة بتلك الفئة قد تكون مادية أو معنوية.



وأوضح "شمس الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمذاع عبر فضائية "الأولى" ،اليوم الإثنين، أن تعبير الرئيس عبدالفتاح السيسي على خطورة الإرهاب في تهديد استقرار الدولة الوطنية تعبير صادق وصحيح ويعبر عن الواقع، مؤكدًا أن الإرهاب يهدم الدولة الوطنية.



وناشد "الخبير الإستراتيجى" بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الشباب من مخاطر الإرهاب، مؤكدًا أنه واجب أمني".



وأشار إلى أن تلك الفئة تستغل وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى الشباب والتأثير عليهم حيث يعتبر الشباب هم عصب الدولة