الحكومة البريطانية تكثف استعداداتها لمواجهة البريكسيت دون صفقة

أعلن المتحدث باسم رئيس وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي، اليوم الاثنين، أن الحكومة عززت الاستعدادات لحركة عدم الاتفاق بعد فشل مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي "بريكسيت" يوم 29 مارس في البرلمان البريطاني



ووفقا لصحيفة اندبندنت البريطانية، أوضح رئيس الوزراء أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة سيكون له تأثير ضار على البلاد.



وبعد عدة محاولات فاشلة، الخميس الماضي، لإقرار صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست، أيد البرلمان البريطاني اقتراحًا بالسعي إلى تمديد فترة الانسحاب إلى ما بعد 29 مارس.

