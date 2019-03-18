البحث العلمي تضع رؤية لحل أزمات الاقتصاد المصري بأيدي علماء الوطن.. المركزات الشمسية البديل الجديد لتوفير الطاقة.. ورصد دوري لسلبيات التصنيع المحلي

البحث العلمي:

خارطة للرؤية المستقبلية لاحتياجات الطاقة بأيدي المصريين

تقدم خارطة طريق عن مستقبل المركزات الشمسية في مصر

ترسم مستقبل تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن البعد في مصر

تحتضن مشاريع بحثية لتطوير تعميق التصنيع المحلي







وينشر موقع "صدى البلد" تقرير الأكاديمية والذي استهل بشرح الرؤية والرسالة الخاصة ببرمجيات الفضاء للعديد من التجارب الإقليمية متضمنا التجربة الخاصة بالمملكة العربية السعودية وكيف بدأ تطور البرمجيات الخاصة بالفضاء في مؤسسة كبيرة وهي مؤسسة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولجيا حيث استعرض التقرير بعض النماذج العالمية التي نجحت في تحقيق خطوات هامة ومشرفة.



وكان على رأس النماذج العالمية التي تم عرضها التجربة الإماراتية، الصينية، الهندية، الكندية، النيجيرية، حيث أشار التقرير إلى إمكانية أن نقترح المهمة الأساسية لتطوير تكنولوجيات البرمجيات الفضائية، وهي وضع خطة تطويرية ذات رؤية بعيدة الأجل، وذلك بعد عرض الامثلة المشار إليها آنفا من أماكن وجهات مختلفة من العالم ودراسة هذة النماذج دراسة تحليلة وافية، وأخذ الجزء الذي يمكن أن يفيد تطوير تكنولوجيات وبرمجيات الفضاء في مصر، ثم الدروس المستفادة من معظم هذة التجارب وإستقراء اتجاة وخطوات التطوير لوضع رؤية مصرية إيجابية من خلال تحليل ومقارنات ومن خلال الوضع الحالي من وجود هيئة الأستشعار من البعد وعلوم الفضاء والتخطيط لإنشاء وكالة الفضاء المصرية ومن خلال التجربه السابقة مع الجانب الأوكراني.



وبالنسبة لخارطة للرؤية المستقبلية لاحتياجات الطاقة: وضعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مخرجات خارطة طريق الرؤية المستقبلية لاحتياجات الطاقة في مصر 2030، والتي تهدف إلى مراجعة وتقييم وتحليل ما تم من خرائط طرق ودراسات سابقة لتطوير سياسات واستراتيجيات استخدمام مصادر الطاقة لتحقق الاحتياجات المستقبلية للطاقة في مصر حتى عام 2030.



ومن أهم توصيات الخارطة: تبني أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال مقر دائم تشكيل لجنة فنية من المتخصصين من العلماء وتزويدها بالتجهيزات اللازمة وبالتعاون مع الوزرات المعنية والجهات المستفيدة، وذلك للتعامل مع الاحتياجات الوطنية من الطاقة بصورة ديناميكية وتكون متواجدة في أي وقت لتقديم المشورة لمتخذي القرار طبقا لأسعار الطاقة ومستلزماتها العالمية المتغيرة وما يستجد من مشروعات قومية، وبناء استراتيجية للدولة وإنشاء كيان موحد يجمع الجهات المعنية بالتخطيط والتنفيذ لبرامج كفاءة استخدام الطاقة من أجل تقليل أنماط الاستهلاك العالية والغير فعالة مع التركيز على قطاعات الصناعات كثيفة الطاقة والمرافق والخدمات. وتتولي الأكاديمية وضع خارطة الطريق لهذه الاستراتيجية.



أما بشأن خارطة طريق عن مستقبل المركزات الشمسية في مصر، فتقدم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، خارطة طريق عن مستقبل الطاقة الشمسية في مصر تحت عنوان "مستقبل المركزات الشمسية مع إمكانية تحلية المياه وتخزين الطاقة"، ضمن جهود مجلس بحوث الكهرباء والطاقة، حيث أجرى الباحث الدكتور أحمد عبد الله حسام الدين شاهين دراسات وتقارير في هذا الشأن.



وتعد تكنولوجيا المركزات الشمسية من التكنولوجيات المنتشرة في العديد من دول العالم وما لها من مزايا تؤهلها لأن تكون بديلًا آمنا عن مصادر الطاقة التقليدية التي تستخدم الوقود الأُحفوري العادية، ولها تطبيق آخر لم يتم استخدامه حتى الآن في مصر وهو إنتاج مياه نظيفة صالحة للشرب باستخدام التحلية والتي يمكن أن توفر ما يقرب من 20% من احتياجات مصر من المياه.



وتهدف خارطة الطريق لوضع سياسات وأهداف لاستخدامات الطاقة الشمسية عن طريق المركزات الشمسية في توليد الطاقة وتحلية المياه المالحة وتخزين الطاقة الحرارية.



وتعتبر مشروعات الطاقة الشمسية من المشروعات الجاذبة للاستثمار ذات العائد الاقتصادي العالي خصوصا تكنولوجيا المركزات الشمسية، كما أن استخدام هذه الطاقة في تحلية المياه سيحل العديد من مشاكل نقص المياه في مصر خصوصا في المناطق النائية سواء الساحلية أو الواحات، بالإضافة للأهداف الفرعية التالية: إيجاد عائد اقتصادي من استمرارية التيار الكهربي وتشجيع المستثمرين في الصناعات المختلفة، والحفاظ على البيئة من الغازات الضارة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، وتوفير الطاقة الكهربائية والمياه اللازمة للقرى والمناطق البعيدة التي تحتاج إلى أموال طائلة لمد شبكات نقل الكهرباء للوصول إليها ولتكنولوجيا بسيطة وغير معقدة، والمساهمة في حل مشكلة المياه في القرى والمناطق النائية والمجتمعات الصغيرة مما يقلل الهجرة إلى المدن المكتظة بالسكان وبالتالي يقلل الأزدحام والكثافة السكانية بالقاهرة الكبرى وعواصم المحافظات والمساعدة على إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وتوفير البترول والغاز الطبيعي وتصدير الفائض منه لدعم الاقتصاد القومي.

تحتضن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، العديد من الباحثين من أصحاب الدراسات ذات الطابع الخدمي في جميع المجالات العلمية، والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية وغيرها ما يساهم في تطوير الوضع التنموي في مصر، بشكل خاص المجال العلمي، لذا نستعرض لكم عددا من الدراسات التي في العديد من المجالات التنموية العامة والمؤثرة في الاقتصاد الوطني.أولا دراسة لدعم وتعميق التصنيع المحلي: يتمثل مفهوم التصنيع المحلي في إنشاء صناعة قائمة علي حركة التصنيع المحلية تهدف أساسا إلي إحلال مكونات مستوردة بأخري مصنعة أو مجمعة محليا بالإضافة إلي تعميق تصنيع هذه المكونات، ومن ثم تتطلب وجود تنسيق بين القطاعات الإنتاجية المختلفة لبلوغ هذا الهدف‏ للوصول إلى منتج صناعي مصري يتميز بالقدرة التنافسية محليًا وعالميًا.وقدّمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لموقع "صدى البلد" دراسة بحثية الدراسة تهدف إلي تحديث وتطوير دراسة سابقة عن تعميق التصنيع المحلي تم إعدادها بواسطة مجلس تكنولوجيا الصناعة بأكاديمية البحث العلمي منذ ما يقرب من خمسة سنوات وذلك بإضافة بعض الجوانب التي لم يتم بحثها واستكمال البعض الآخر علي ضوء المتغيرات خلال هذه الفترة وتعد هذه الدراسة إضافة في إطار تكاملي للدراسة المذكورة.وأوضحت الدراسة الوضع الحالي للتصنيع المحلي في مصر حيث رصدت بعض السلبيات، ومنها ارتفاع حجم الواردات من المنتجات والآلات والمعدات مع زيادة معدل الارتفاع سنويَا، ومازالت نسب التصنيع المحلي للصناعات المختلفة منخفضة نسبيا وأقل من المأمول، وينحصر التصنيع المحلي في المكملات والأجزاء الفرعية وقطع الغيار وليس في الأجزاء الرئيسية للمعدات والمنتجات، ورغم انطلاق عدة حملات في العقدين الماضيين لتعميق التصنيع المحلي للمعدات الرأسمالية وللمنتجات إلا أنها لم تأت بالنتائج المتوقعة، ونقص الكوادر الفنية والهندسية المؤهلة لاستيعاب وتطويع التكنولوجيات الحديثة والقادرة علي تنفيذ برامج الإنتاج وتطوير أساليبها نتيجة ضعف التعليم الفني والهندسي، وغياب التنسيق بين الأطراف المؤثرة في تحقيق هدف تعميق التصنيع المحلي في مجالات الصناعة، الاستثمار، والتشريعات، التعليم، البحث والتطوير، الإعلام.أما عن النماذج الدولية لتطوير برمجيات تكنولوجيا الفضاء، فقد قدمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تقريرا استعرضت من خلاله الخطة الاستراتيجية لبرمجيات الفضاء والتي تضمنت 3 محاور رئيسية هي الرؤية والرسالة، هندسة البرمجيات في مجال الفضاء والمحور الثالث تكنولوجيا تطبيق برمجيات الفضاء.