طلب إحاطة لإنشاء مزرعة بكلية الزراعة بجامعة طنطا

قال النائب فتحى ندا ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة لإنشاء مزرعة بكلية الزراعة بجامعة طنطا ، مشيرا إلى أنه ليس من المعقول ألا تكون لدينا مزرعة داخل كلية الزراعة منذ 15 عاما.



وأشار ندا فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الهدف من إنشاء مزرعة داخل كلية الزراعة هو ان يقوم الطالب بالتطبيق العملى لما يقوم بدراسته ، وليس مجرد دراسة مواد فقط.



واقترح عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان حل بديل لإنشاء مزرعة داخل كلية الزراعة فى حال عدم تحقيقه وهو ان يكون هناك بروتوكول بين جامعة طنطا ومراكز البحوث الزراعية ، بحيث يتم تأهيل الطلاب للتدريب العملى فى هذه المراكز، خاصه وانها على بعد 10 كيلو مترات من جامعة طنطا.

