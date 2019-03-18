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تعليم

رئيس جامعة بنها: زيارات ميدانية لدراسة المشكلات على أرض الواقع

الإثنين 18/مارس/2019 - 03:41 م
جمال السعيد يتجول
جمال السعيد يتجول في جامعة بنها
إبراهيم الهوارى
أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أن الفترة القادمة سوف تشهد زيارات ميدانية على أرض الواقع طبقا للأولويات التى وضعتها إدارة الجامعة عقب توليه المسئولية للتعرف على طبيعة المشكلات ودراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها السعيد لليوم الثانى على التوالى عقب توليه مسئولية رئاسة جامعة بنها والتى بدأها بتفقد مبنى مركز التنمية الشبابية والرياضية وحمام السباحة بمشتهر ومبنى كلية التربية الرياضية الجديد بكفر سعد ومبنى كليتى الحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية ومنفذ بيع السلع بالجامعة.

وخلال الجولة وجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات الفنية والهندسية والإدارية لتشغيل مبنى التنمية الشبابية والرياضية والمقام على مساحة 6 آلاف متر مربع فى اسرع وقت والاستفادة من إمكانياته. 

كما وجه السعيد بسرعة الانتهاء من المبنى الجديد لكلية التربية الرياضية بكفر سعد والمقام على مساحة 30 ألف متر مربع طبقا للبرنامج الزمنى المحدد مع الالتزام بجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية طبقا للمواصفات المعتمدة .

كما طالب رئيس الجامعة بسرعة تجهيز وصيانة منفذ بيع السلع بمدخل مجمع الكليات ببنها ومخاطبة الجهات المعنية لسرعة تشغيله والاستفادة منه لخدمة العاملين بالجامعة وأهالي القليوبية. 

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتورة هالة زايد عميد كلية الحاسبات والدكتور محمد غانم عميد كلية الطب البيطرى بمشتهر والدكتور شمس القرنفلى عميد كلية الفنون التطبيقية والدكتور ناصر الجيزاوى والدكتور عادل البهنساوى والدكتور محمود الزعبلاوى وكلاء كلية الزراعة والدكتور محمد السعيد المسشار الهندسى للجامعة وسمير القرش أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.

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