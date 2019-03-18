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أخبار البلد

وزيرة البيئة تتفقد المحطة الوسيطة بأسوان بعد رفع التراكمات

الإثنين 18/مارس/2019 - 03:34 م
صدى البلد
حنان توفيق
تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المحطة الوسيطة بالمحمودية بأسوان بعد رفع كافة التراكمات والتي وجهت برفعها منذ ١٥ يوما خلال زيارتها السابقة لأسوان وذلك بالتعاون مع المحافظة كما تفقدت أعمال تأهيل المدفن المحكوم.

وأثنت وزيرة البيئة خلال جولتها التي رافقها بها مسئولي محافظة أسوان وجهاز تنظيم إدارة المخلفات والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بأسوان، على المجهودات المبذولة لسرعة رفع التراكمات، حيث تم رفع 40 ألف طن من التراكمات خلال 10 أيام، وأصبحت المحطة جاهزة للتشغيل بالطرق البيئية السليمة. 

أكدت ضرورة وضع الخطط الاستراتيجية لضمان عدم عودة التراكمات مرة أخرى ورفع التراكمات أول بأول، وكذلك الالتزام بالمخطط الذي تم مراجعته واعتماده لإدارة منظومة المخلفات على مستوى المحافظة، مع الاهتمام بالجمع المنزلي لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمدينة وشعور المواطن بتحسن ملحوظ في مواجهة مشكلة المخلفات.

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