وزيرة البيئة تتفقد المحطة الوسيطة بأسوان بعد رفع التراكمات

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المحطة الوسيطة بالمحمودية بأسوان بعد رفع كافة التراكمات والتي وجهت برفعها منذ ١٥ يوما خلال زيارتها السابقة لأسوان وذلك بالتعاون مع المحافظة كما تفقدت أعمال تأهيل المدفن المحكوم.





وأثنت وزيرة البيئة خلال جولتها التي رافقها بها مسئولي محافظة أسوان وجهاز تنظيم إدارة المخلفات والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بأسوان، على المجهودات المبذولة لسرعة رفع التراكمات، حيث تم رفع 40 ألف طن من التراكمات خلال 10 أيام، وأصبحت المحطة جاهزة للتشغيل بالطرق البيئية السليمة.



