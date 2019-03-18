تجديد حبس ابنة القرضاوى وزوجها وآخرين في تمويل الإرهاب

جددت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، حبس علا القرضاوى ابنة يوسف القرضاوى وزوجها وآخرين، فى اتهامهم بتمويل الإرهاب، 45 يوما على ذمة التحقيقات.



