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حوادث

تجديد حبس ابنة القرضاوى وزوجها وآخرين في تمويل الإرهاب

الإثنين 18/مارس/2019 - 03:39 م
علا القرضاوى
علا القرضاوى
أحمد مهدي
جددت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، حبس علا القرضاوى ابنة يوسف القرضاوى وزوجها وآخرين، فى اتهامهم بتمويل الإرهاب، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

ويواجه المتهمون ارتكاب عدة جرائم تضمنت تولي القيادة والانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.

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