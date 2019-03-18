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رياضة

عمرو منسي: انتظروا تنظيما مختلفا لبطولة الجونة الدولية للإسكواش

الإثنين 18/مارس/2019 - 03:24 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي
وعد عمرو منسي مؤسس بطولة الجونة الدولية للإسكواش، بتنظيم مختلف للبطولة هذا العام، مع وجود بعض المفاجآت، بالإضافة إلى النجاح المنتظر، بعد تأكد مشاركة 96 لاعبا من 20 دولة.

وأشار منسي في تصريحات صحفية اليوم للإعلان عن تفاصيل البطولة، إلى أن بطولة الجونة للإسكواش أصبحت ماركة مسجلة في مصر، وبات الجميع ينتظرها من العام للعام، لا سيما وأن الجميع يهتم بها في العالم كله، ويتم بثها مباشرة عبر 30 قناة حول العالم.

وشدد منسي على أن الجميع بذل مجهودا كبيرا على مدار الفترة الماضية، من أجل تنظيم بطولة الجونة الدولية للإسكواش للعام الثامن على التوالي، مشيرا إلى أن كواليس تنظيم البطولة مثيرة للغاية، وتتضمن مجهودات ضخمة، وبعض الصعوبات، ولكن كان هناك تصميم كبير من المنظمين والرعاة على استمرار البطولة في مصر.

وأكد مؤسس بطولة الجونة الدولية للإسكواش، أن الجونة دائما ما تثبت أحقيتها في استضافة البطولة، وأن جوها الرائع، وإمكاناتها الكبيرة، من أهم أسباب نجاح البطولة، والتي بات لديها إقبال كبير من المعلنين والرعاة.

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