هتاكل إيه النهاردة .. كب كيك عجة بالخضراوات وبصارة .. والحلو: كيكة العسل الأوكرانية

هتاكل ايه النهاردة؟ سؤال يُحيّر عدد كبير من الرجال عند توجيهه لهم؛ لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تفضل قضاء وقت طويل فى إعداد الطعام، وفى النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير فى إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة على الإطلاق.





ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعدكم على إعداد سفرة شهية رائعة.





الطبق الرئيسى

كب كيك بالعجة والخضروات لماجى حبيب.





مقادير

5 بيضات

دقيق

بيكنج باودر

لبن

بسطرمة

بقدونس

ريحان

زعتر جاف

جبن مبشور

بصل

زيتون

زيت

زبدة

وسترشير صوص





طريقة عمل كب كيك عجة:

* اخلطي البيض والدقيق والبيكنج باودر واللبن واضيفي إليهم قطع البسطرمة والبقدونس والبصل والزيتون

* ادهني أكواب الكب كيك بالزيت ثم ضعي خليط البيض والخضراوات ثم الجبن المبشور وأدخليها فرن ساخن مدة 20 دقيقة ثم قدميها.





الطبق الجانبى:

مقادير البصارة لنجلاء الشرشابى:





كوب فول مدشوش

بصلة مفرومة

ثوم مفروم

شبت مفروم

بقدونس مفروم

كزبرة خضراء مفرومة

كمون ناعم

نعناع جاف

زيت

ملح فلفل أسود





طريقة عمل البصارة:

* شوحى البصل والثوم المفرومين فى الزيت على النار

* أضيفى الفول المدشوش المغسول والماء والشبت والكزبرة والبقدونس المفرومين والنعناع والكمون والملح والفلفل الأسود

* وإتركى الخليط حتى النضج

* إضربى الخليط فى الخلاط الكهربى

* ضعى الخليط على النار مرة أخرى وإتركى ليغلى

* حمرى بصلة شرائح فى الزيت وأضيفى لها ملح

* صبى البصارة فى طبق التقديم وضعى على الوجة البصل المحمر وقدميها





طريقة عمل كيك أوكرانيا:

الكيك

* يبعد عن النار ويضاف البيكنج صودا

* يخفق البيض

* يضاف جزء من خليط السكر والزبدة مع البيض مع الخفق ويضاف لباقي الخليط

* يضاف الدقيق في العجان ويضاف خليط السكر والعسل والبيض مع الاستمرار في العجن

* يترك العجين بالثلاجة ليتماسك

* يفرد بسمك رفيع جدا ويقطع لدوائر متساوية

* يوضع في صينية فرن مجهزة بورق الزبدة

* يخبز على حرارة ١٨٠ لمدة ١٠ دقائق





الحشو

* يسخن اللبن على النار للغليان

* يخفق صفار البيض والفانيليا مع السكر ويضاف الدقيق والكمية الثانية من اللبن وتخفق

* يضاف جزء من خليط اللبن الساخن مع الخفق

* يضاف الخليط على النار مرة أخرى مع الخفق ليتكاثف

* تضاف الزبدة وتقلب لتذوب مع الخليط

* يترك الخليط ليبرد

* توضع طبقة من الحشو فوق طبقة من الكيك وتضاف طبقة الكيك الأخرى وتكرر الخطوات للوصول لثماني طبقات من الكيك

* تضاف كريمة الحشو على جوانب الكيك

* يزين بالكيك المفروم ناعم ويرش الوجه بالسكر البودرة