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ثقافة

نائبة وزير التعليم بألمانيا تزور شجرة مريم بـ المطرية..صور

الإثنين 18/مارس/2019 - 03:41 م
المسئولتان الألمانيتان
المسئولتان الألمانيتان خلال الزيارة
علاء المنياوي
استقبلت منطقة شجرة مريم الأثرية بالمطرية اليوم الإثنين نائبة وزير التعليم بألمانيا وعميد كلية النسيج بألمانيا، وكان في استقبالهما أحمد السيد مدير شجرة مريم.

يأتي هذا في إطار إهتمام المؤسسات التعليمية المختلفة داخل مصر وخارجها بزيارة الشجرة، والتي تعد إحدى أهم محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر.

وقامت المسؤولتان الألمانيتان بتفقد الشجرة، وعبرتا عن سعادتهما بما شاهدتاه، حيث استمعتا لشرح وافي عن تاريخ الشجرة، والاهتمام الذي توليه وزارة الأثار بها، ضمن اهتمامها الكبير بملف رحلة العائلة المقدسة في مصر.
نائبة وزير التعليم بألمانيا تزور شجرة مريم بـ المطرية..صور
نائبة وزير التعليم بألمانيا تزور شجرة مريم بـ المطرية..صور
نائبة وزير التعليم بألمانيا تزور شجرة مريم بـ المطرية..صور
نائبة وزير التعليم بألمانيا تزور شجرة مريم بـ المطرية..صور
نائبة وزير التعليم بألمانيا تزور شجرة مريم بـ المطرية..صور
نائبة وزير التعليم بألمانيا تزور شجرة مريم بـ المطرية..صور
نائبة وزير التعليم بألمانيا تزور شجرة مريم بـ المطرية..صور
نائبة وزير التعليم بألمانيا تزور شجرة مريم بـ المطرية..صور
نائبة وزير التعليم بألمانيا تزور شجرة مريم بـ المطرية..صور
نائبة وزير التعليم بألمانيا تزور شجرة مريم بـ المطرية..صور
نائبة وزير التعليم بألمانيا تزور شجرة مريم بـ المطرية..صور
نائبة وزير التعليم بألمانيا تزور شجرة مريم بـ المطرية..صور
نائبة وزير التعليم بألمانيا تزور شجرة مريم بـ المطرية..صور

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