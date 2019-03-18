نيكول سابا تكشف عن سبب اختفائها وروتينها اليومي.. فيديو

كشفت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عن سبب اختفائها؛ حيث إنها تحب التأمل فى الموسيقى أثناء عزلتها، معلقًة :"بلاقى نفسي أكتر لما بتعزل فالوحدة هي الشحن التي تمنح لها الطاقة".



وأوضحت "سابا" خلال لقائها ببرنامج "its show time" والمذاع عبر فضائية "سي بي سي" ، أن روتينها اليومى ما بين الرياضة واستماع الموسيقى والتأمل فيها.



وتابعت: "أصبحت أسعى إلى راحتى النفسية إن شاء الله حتى على حساب إيه"، مضيفة أنها وصلت لمرحلة أنها تعيش بسلام وراحة مع عائلتها.



وقالت إن ابنتها لها أذن موسيقية وصوتها حلو، معلقًة: "أنا ضد إنى بنتى تدخل الفن يتاعنا".