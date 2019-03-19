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ديني

الإفتاء: الفدية تجب على من يتعمد فعل المحظورات في الإحرام

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:01 ص
فعل المحظورات في
فعل المحظورات في الإحرام
محمد شحتة
قالت دار الإفتاء، إنه من المقرر عند الشافعية وغيرهم أن ما كان من محظورات الإحرام على سبيل الترفُّهِ؛ كالطيب والجماع ولبس المخيط وستر الوجه والرأس؛ فإنَّه لا تجب الفديةُ فيها على الناسي ولا الجاهل.

وأضاف الإفتاء في ردها على سؤال "لما كان سَكَنِي قريبًا من الحَرَمِ ذهبتُ إلى السَّكنِ ومن غيرِ شعورٍ منِّي خلعتُ ملابسَ الإِحْرَام وارتديتُ قميصًا ودخلتُ الحمَّامَ في الحالِ، فحلقتُ شعرَ رأسي .. ما رأي فضيلتكم في سلامَةِ هذه العُمَرَةِ؟ أن الفدية تجب على من تلبَّس بشيءٍ من المحظورات عامدًا عالمًا.

وأشارت إلى أن ارتداءَ القميصِ قبلَ التَّحلُّلِ من العمرةِ بالحلقِ أو التَّقصيرِ إذا كان على سبيل النِّسيانِ فلا حرجَ على فاعِلِه، ولا تفسد بذلك عمرتُه، وليس عليه دم.

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