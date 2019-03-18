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فن

كمال منصور: انتهي من تصوير أبو العروسة 22 مارس الجاري

الإثنين 18/مارس/2019 - 03:42 م
صدى البلد
شيرى نبيل
قال المخرج كمال منصور في تصريح لصدي البلد إنه أوشك على الانتهاء من تصوير مسلسل "أبو العروسة 2" الذي يعرض على قناة dmc متابعًا سوف أنتهي من المسلسل بأكمله يوم 22 مارس الجاري.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة وينتمي إلى الدراما الاجتماعية، التي تجمع شمل الأسرة نحو شاشة التليفزيون بعد اختفاء تلك النوعية من المسلسلات لسنوات طويلة سيطرت خلالها الأعمال التي تتناول العنف وعددا كبيرا من الظواهر السلبية التي تأثر بها المجتمع.

ويتناول العمل مشكلات داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي يطرأ على المجتمع، ويركز العمل على الطبقة المتوسطة والتحولات التي أصابتها.

"أبو العروسة" من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة رانيا فريد شوقي وسيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي.

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