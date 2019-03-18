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رياضة

300 دولار مكافأة للاعبي الزمالك بعد التأهل لربع نهائي الكونفدرالية

الإثنين 18/مارس/2019 - 03:42 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
ملك موسى
كشف مصدر بنادي الزمالك عن حصول لاعبي الفريق الكروي على 300 دولار قيمة المكافأة الفورية فور التأهل لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي هذا عقب التعادل السلبى مع نصر حسين داي الجزائري، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالبطولة وتصدر الفريق الأبيض مجموعته بتسع نقاط، بينما يحصل لاعبو الفريق الأبيض على مكافأة التأهل الخاصة 200 ألف جنيه لكل لاعب خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم الاثنين بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها بعد غد الأربعاء في الدوري الممتاز.

وسيواجه الزمالك فى ربع نهائى الكونفدرالية أحد أندية حسنية أغادير المغربي وصيف المجموعة الأولى أو النجم الساحلى وصيف المجموعة الثانية أو نكانا ريد ديفلز وصيف المجموعة الثالثة، وسيتجنب الفريق مواجهة جورماها الكيني وصيف المجموعة الرابعة لتواجده مع الفريق الأبيض في مرحلة المجموعات وستقام القرعة بعد غد الأربعاء.

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