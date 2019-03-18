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ديني

علي جمعة يوضح كيف تكون العبادة من توفيق الله

الإثنين 18/مارس/2019 - 03:43 م
التوفيق في العبادة
التوفيق في العبادة
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إنك إذا تبرأت من حولك وقوتك عرفت أن العبادة التى جَرَتْ عليك إنما هى من الله ومن توفيق الله، وأنه لا شأن لك إلا أنك مَحَلّ تَجَلِّى فِعْلِ اللهِ فى كونه. ، واعلم إن الله هو الذى جعلك تصلى، وذلك يستوجب منك أن تحمد الله سبحانه وتعالى على أن وفقك إلى الصلاة .

وأضاف جمعة في بيان له عبر صفحته الرسمية بفيسبوك أن الله سبحانه وتعالى هو الذى وفقك للطاعات، وهو الذى خلقها عليك وأجراها عليك، فيجب عليك أن تشكره، وعندما تشكره فإنه يجب عليك أن تشكره أن وفقك لِشُكْرِه.

وتابع: عندما تشكر شُكْرَه يجب عليك أن تؤمن أن ذلك كله من عند الله، وأنك لا توفيه حقه أبدًا، فكلما شكرت كلما احتاج الأمر إلى شكر مزيد، ولذلك يقول النبى ﷺ : (لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ).

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