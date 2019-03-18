علي جمعة يوضح كيف تكون العبادة من توفيق الله

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إنك إذا تبرأت من حولك وقوتك عرفت أن العبادة التى جَرَتْ عليك إنما هى من الله ومن توفيق الله، وأنه لا شأن لك إلا أنك مَحَلّ تَجَلِّى فِعْلِ اللهِ فى كونه. ، واعلم إن الله هو الذى جعلك تصلى، وذلك يستوجب منك أن تحمد الله سبحانه وتعالى على أن وفقك إلى الصلاة .





وأضاف جمعة في بيان له عبر صفحته الرسمية بفيسبوك أن الله سبحانه وتعالى هو الذى وفقك للطاعات، وهو الذى خلقها عليك وأجراها عليك، فيجب عليك أن تشكره، وعندما تشكره فإنه يجب عليك أن تشكره أن وفقك لِشُكْرِه.



