حج ووظيفة لابنها.. أحلام بسيطة للأم المثالية بالإسماعيلية‎

سنوات طويلة من الكفاح والنضال والمثابرة عاشتها الأم المثالية بمحافظة الإسماعيلية احلام حسن مسلم، المراة التي تحددت الظروف والاقدار لتكمل مسيرة بدأتها مع زوجها منذ سنوات إلا أن القدر أراد أن يستكملها بمفردها بعد موته المفاجيء نتيجة إصابته بالمرض والذي استمر شهرين فقط وافته بعدها المنية، في عام ٢٠٠٣.



موته كان بمثابة الصاعقة، هكذا بدأت الام المثالية بالإسماعيلية، حديثها مؤكدة ان موت زوجها المفاجئ رغم فجيعته الا انها ثابرت من اجل استكمال رحلتهما سويا للوصول بأبنائها الي بر الامان، قائلة " اختي قالتلي علي التقدم لمسابقة الأم المثالية، وقدمت ولم اكن اتوقع الفوز بالمسابقة".



وتضيف الام المثالية، زوجي كان موجه قسم بمدرسة بابو صوير، وبعد وفاته لم يكف المعاش، لتربية ٣ أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، بالاضافة الي ان حماتي كان لها نصيب من المعاش".



تحدي الظروف، أمر كان لابد منه، حتى يستكمل ابنائي تعليمهم وهو الأمر الذي كلفني مشقة وتعب لسنوات طويلة لم يكن لي حق الشكوي، علي أن أوفر لهم كل سبل الأمان والراحة ليتحقق حلمي فيهم وبالفعل تخرج ابناؤه الثلاثة في كليات مختلفة وشرفوني".



" أحلم بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهطلب منه حجة ووظيفة لابني احمد في الهيئة، لانه فعلا تعب معايا وكان بيشتغل ليل نهار معايا علشان نوفر احتياجاتنا دون سؤال أحد".