إيمان بيبرس: تأهيل 60 فتاة مصرية للعمل رائدات اجتماعيات ..فيديو

قالت الدكتورة إيمان بيبرس، المديرة الإقليمية لمنظمة أشوكا الوطن العربى، إن منتدى الإبداع الاجتماعي الذي أقيم بالجامعة الأمريكية ضم 250 شابًا مصريًا من إجمالي 400 مشارك من جنسيات متعددة للتأكيد على أمن مصر.





وأضافت "بيبرس"، خلال استضافتها ببرنامج "صباحك مصرى" على فضائية "إم بى سى مصر"، اليوم الاثنين، أن الشباب المصرى المشارك حضر جلسات المنتدى التي تضمنت محاكاة لتجارب عالمية بشتى المجالات، فضلًا عن تبادل واستعراض خبرات النماذج الشبابية المصرية الناجحة.





وتابعت المديرة الإقليمية لمنظمة أشوكا الوطن العربى، أن المشروع القادم للمنظمة يتضمن التعاون مع 60 فتاة مصرية وتدريبهن حول كيفية تغيير فكرهن وتأهيلهن لرائدات اجتماعيات ناجحات، والتفكير "خارج الصندوق"، والتركيز على مهارات النجاح بالعمل وتطبيق مشاريع على أرض الواقع.