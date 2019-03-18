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ملكات جمال العالم للسياحة البيئية يشاركن في زراعة أشجار المانجروف.. صور

الإثنين 18/مارس/2019 - 04:45 م
ملكات جمال العالم
ملكات جمال العالم للسياحة البيئية
محمود محسن
شاركت 65 متسابقة من مختلف دول العالم مرشحات للفوز بمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2019، التي تنظمها محافظة البحر الأحمر، في زراعة شتلات المانجروف على ساحل سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ضمن خطة الدولة للترويج للسياحة البيئية نظرا لأهمية غابات المانجروف في التنوع البيئي، وتنفيذا لبرامج إكثار أشجار المانجروف في سفاجا وحماطة لاستزراع وزراعة 48 ألف شتلة من أشجار المانجروف.

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، في تصريحات صحفية اليوم "الإثنين"، إن المسابقة تروج بشكل جيد لأحد أجمل شواطئ العالم كما أن مشروع الغابات يستهدف حماية التنوع البحري بالمنطقة، موضحا أنه تم الاتفاق مع اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة، على تنظيم معسكر بيئي لمنطقة أشجار المانجروف بسفاجا، مع قيام كل متسابقة بزراعة شجرة مانجروف، وإقامة ندوة على شاطئ البحر الأحمر تتناول التوعية بأهمية أشجار المانجروف.

وأضاف أن المشاركات في مسابقة جمال العالم للسياحة والبيئة، سوف يقمن بتنفيذ زيارة ترفيهية لمنطقة غابات أشجار المانجروف بسفاجا تشمل معسكرًا بيئيًا، بالإضافة إلي زيارة القرية البيئية المجاورة لغابة المانجروف في سفاجا، موضحا أن البحر الأحمر يعد من أكثر المناطق جذبا للسياحة فهي تحتوي على تنوع هائل من أشجار المانجروف والحياة البحرية المتنوعة ومنها الطيور، والشعاب المرجانية والحشائش البحرية والأسماك الملونة وأسماك القرش وعروس البحر والدرافيل وغيرها من الكائنات البحرية النادرة.

وأضاف "خليفة"، أنه وفقا للاحصائيات المؤكدة فإن ‏85 %‏ على الأقل من إجمالي السائحين الأجانب الوافدين من مختلف دول العالم للبحر الأحمر يقومون برحلات غطس من أجل التمتع بالكائنات البحرية الموجودة بالمنطقة، موضحا ان مشروع زراعة المانجروف ساهم في إعادة تأهيل 6 مواقع على ساحل البحر منها ثلاث مناطق في القلعان وحماطة جنوب مرسى علم، وثلاث مواقع جنوب سفاجا.

ولفت "خليفة"، إلي أن أشجار المانجروف تعد بيئة مناسبة لمعيشة وتغذية وتكاثر الأسماك الإقتصادية والمهمة في البحر الأحمر مثل أسماك المرجان، والبوري ، والسيجان ، والقاصة ، والبياض، وسرطان البحر، والأنشوجة، وسمك النهاش، كما أن بيئة المانجروف المائية تناسب معيشة الأنواع المهددة بالانقراض كعروس البحر ، السلاحف البحرية ، أسماك الراية، موضحا أن أشجار المانجروف، تلعب دورًا مهمًا في دعم إنتاجية الشعاب المرجانية القريبة، والحشائش البحرية التي هي أيضًا مناطق صيد تجارية مهمة.

وجدد نقيب الزراعيين مطلبه بتنفيذ مشروع قومي للتوسع في زراعة غابات المانجروف على امتداد سواحل البحر الأحمر بخليج السويس وجنوب سيناء، للمساهمة في زيادة الدخل القومي والإنتاج السمكي والترويج السياحي ومواجهة تآكل هذه السواحل، وحماية الاستثمارات السياحية والمناطق العمرانية بهذه المناطق، فضلا عن تحملها الظروف البيئية غير المناسبة مثل ملوحة المياه والتربة والملوثات الأخرى.

وشدد "خليفة"، على أهمية تطبيق ضوابط صارمة لمواجهة تنفيذ المشـروعات السـياحية والمجتمعات العمرانية علـى سـواحل البحار غير المدروسة، والحد من المخلفات الناتجة عن النشاطات البحرية، المرتبطة بحركة السفن، والرعي الجائر، ونقص التوعية بأهمية ودور المانجروف، موضحا أن أشجار المانجروف من أكثر المناطق جذبا للسياحة، فهي تحتوي على أشجار المانجروف البديعة، وكذلك الحياة البحرية المتنوعة (الطيور، السرطانات)، والنظم البيئية الأخرى المجاورة لأشجار المانجروف، والمتكاملة معها مثل (المستنقعات المالحة والشعاب المرجانية والحشائش البحرية).
ملكات جمال العالم للسياحة البيئية يشاركن في زراعة أشجار المانجروف.. صور
ملكات جمال العالم للسياحة البيئية يشاركن في زراعة أشجار المانجروف.. صور
ملكات جمال العالم للسياحة البيئية يشاركن في زراعة أشجار المانجروف.. صور
ملكات جمال العالم للسياحة البيئية يشاركن في زراعة أشجار المانجروف.. صور
ملكات جمال العالم للسياحة البيئية يشاركن في زراعة أشجار المانجروف.. صور

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