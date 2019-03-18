مرحبا يا أخي.. آخر كلمات أول ضحايا سفاح نيوزيلندا.. الضحية المسلم حاول ردع الإرهابي عن عمله الإجرامي بالسلام.. صحيفة بريطانية: العالم يشيد بشجاعة هذا المسلم البطل وسماحة دينه ..فيديو وصور

- العالم يشيد بشجاعة المسلم أول ضحايا مذبحة المسجدين

- كم عدد الأرواح التي يحتاج المسلمون إلى تقديمها لإثبات أن عقيدتهم ليست عنيفة؟ - الإرهابي مصور حمام الدم في كريستشيرش واحد من أربعة صنعوا أحلك يوم في نيوزيلندا









الحب في مواجهة الكراهية.. تعبير قوي نشرته صحيفة بريطانية لتلخص قصة المشهد الأخير في حياة أول ضحايا حادث مذبحة المسجدين على يد الإرهابي الاسترالي برينتون تيرانت، المنتمي لجماعات العرق الأبيض العنصرية المتطرفة، وتعكس ايضا في نفس اللفتة للعالم بأسره مدى ما يتمتع به المسلمون من صفات نبيلة حتى في مواجهة الموت، دافعت عن الدين الاسلامي الحنيف أي اتهام بأنه دين عنف وإرهاب كما يزعمون.





نشرت الصحيفة البريطانية، في تقرير على موقعها أمس، المشهد الذي يرصد كيف دافع أحد الضحايا بمنتهى الشجاعة عن الاسلام بتصرفه في مواجهة قاتلة في مجزرة نيوزيلندا، دافعا عن دينه اي شبهة أو اتهام بأن الدين الإسلامي يحض على العنف أو الإرهاب، إذ اعترفت الصحيفة أن الضحية المشار إليه قد واجه السفاح المسلح بجملة «مرحبا يا أخي» قبل أن يطلق عليه النار ليرديه قتيلا.





وذكرت الصحيفة في قصة خبرية نشرتها أمس الأحد، عن أحد ضحايا الحادث الإرهابي أنه قابل بالترحيب المسلح قبل اقتحامه للمسجد الأول وقبل إطلاقه النار على المصلين العزل مناديا إياه بكلمة «يا أخي» بينما كان القاتل يسير نحو المسجد في نيوزيلندا حاملا سلاحه المطور.





الضحية الأولى لحادث مذبحة المسجدين قال جملته الترحيبية في محاولة سلمية لمواجهة المسلح العنصري، برينتون تارانت، واثنائه عن جرمه الارهابي قبل أن يقتحم مسجد النور في كرايستشيرش ويقتل 41 شخصًا أثناء أدائهم صلاة الجمعة - إلا أن تعصب السفاح الأبيض لم تجد معه تلك المحاولة السلمية، وفاق شيطانه الذي يغذيه فكره الإرهابي تلك المبادرة من مسلم أعزل حاول في شجاعة ردع الشر بالسلم.





وما أن فرغ الارهابي الاسترالي من المسجد الأول حتى توجه لقتل ثمانية مسلمين آخرين في المسجد الثاني بشارع لينوود.





واستحوذ فيلمه المباشر الذي رصد فيه مجزرته على أعلى مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي Facebook وكان رد فعل الكثيرين ممن شاهدوا المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، الى التعاطف مع الضحية الذي حاول التغلب على الكراهية بالسلام.





وكتب أحد مستخدمي تويتر: "كم عدد الأرواح التي يحتاج المسلمون إلى تقديمها لإثبات أن عقيدتهم ليست عنيفة؟"





بينما علق آخر على القصة بقوله: «الحب في مواجهة الكراهية»





وتشير الصحيفة البريطانية إلي أن الإرهابي الذي قام بتصوير حمام الدم هو واحد من أربعة أشخاص تم اعتقالهم في الهجوم الارهابي على المسجدين والذي خلف مقتل 53 شخصا و 48 جريحًا في «أحلك يوم في نيوزيلندا».





وتواصل ديلي ميل في تقريرها: يُظهر مقطع الفيديو المرعب خلال 17 دقيقة مدى الرعب العنصري الذي جسده السفاح الاسترالي معلنا للعالم أنه يُطلق النار بلا رحمة على الأشخاص الذين يتدافعون على الأرض بينما يحمل ببرود المزيد من الرصاص في بندقيته.





وبعد الهجوم الدموي بوقت قصير، وقع إطلاق نار آخر على المسجد في لينوود، على الجانب الشرقي من المدينة، حيث قتل ثمانية مسلمين آخرون، وتوفي آخر في وقت لاحق في المستشفى.





وفي أعقاب الهجمات الدموية، القت الشرطة النيوزيلندية القُبض على ثلاثة رجال وامرأة، واتهمت رجلًا في أواخر العشرينات من عمره بارتكاب الفاجعة وجرت محاكمته يوم السبت، وقررت المحكمة المختصة تأجيل جلسة المحاكمة الى 15 إبريل المقبل





فيما لا يزال اثنان آخران رهن الاحتجاز لدى الشرطة، حيث يُعتقد أن الشخص الرابع الذي أُلقي القبض عليه لم يكن متورطًا في الهجمات.





وتشير الصحيفة إلى أنه تم استخدام اثنتي عشرة غرفة عمليات بالمستشفيات، لإنقاذ العديد من الضحايا الذين خضعوا لجراحات متعددة ودقيقة لإنقاذ أرواحهم.





ووفقا لما نشرته وسائل إعلام في نيوزيلندا، فإن أول ضحية للمجزرة هو رجل مسن أفغاني الجنسية يدعى داوود نابي، وهو صاحب الجملة التي اثارت دهشة العالم وجعلته يقف ليفكر كيف للمسلمين وفق ما يزعم عنهم يواجهون الموت بالسلام والشجاعة هذه ويقابلون الكراهية بالحب هكذا؟





«مرحبا يا أخي» كانت آخر كلمات الافغاني الشجاع الذي تعرفت عائلته على جثته كواحد من 49 ضحية لإطلاق النار على مسجد كرايست تشيرش في نيوزيلندا في 15 مارس 2019، وقد تم الاعلان عنه على نطاق واسع بأنه أول قتيل في الهجمات الإرهابية على المسجدين، وتم تأكيد وفاته من قبل ابنيه ، ياما وعمر، في الوقت الذي لم تصدر السلطات النيوزيلندية بعد قائمة بأسماء الضحايا.







