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منوعات

أغرب موتة.. وفاة رجل برصاصة في الخد

الإثنين 18/مارس/2019 - 04:43 م
رصاصة
رصاصة
نهى حمدي
في عملية جراحية دقيقة وحساسة للغاية وغريبة في نفس الوقت قام الأطباء بإزالة رصاصة من القفص الصدري لأحد المرضى بعد وفاته.

ما يزيد العملية غرابة هو أن الرصاصة دخلت من خد المريض واستقرت في رئته بعد وفاته، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كان المريض قد تعرض لهجوم دون سبب واضح، وتم نقله إلى مستشفى في ميدانتا، بالهند، ليجد الأطباء بعد الفحص ثلاث فتحات في جسده ، واحدة في بطنه واخرى في كوعه ، وكذلك الجرح الكبير في خده.

وتمكن الأطباء من العثور على الرصاصة في جسده باستثناء الخد، ليكتشفوا أنها وصلت إلى الرئة، وتوفي الرجل بسببها.

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