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أخبار البلد

استعدادات بمطار القاهرة لمغادرة ضيوف الملتقى الأفريقي العربي

الإثنين 18/مارس/2019 - 03:44 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
يشهد مطار القاهرة الدولي، الاثنين، استعدادات مكثفة، لاستقبال ضيوف مصر العائدين من مدينة أسوان، بعد انتهاء ملتقى الشباب العربي الأفريقي.

ووجه الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، العاملين بالمطار على تقديم كافة التسهيلات اللازمة وأفضل الخدمات اللازمة، لإنهاء إجراءات سفر ضيوف مصر الذي شاركوا في الملتقى.

كما وجه الوزير بتكليف فرق عمل من مختلف التخصصات لسرعة إنهاء إجراءات الوصول وسفر الضيوف الأفارقة والعرب القادمين من أسوان ومغادرون إلى بلادهم.

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