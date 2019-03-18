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أخبار البلد

100 مليون راكب سافروا عبر موانئ السعودية الجوية 2018

الإثنين 18/مارس/2019 - 04:38 م
صورة لمطار يتم تجهيزه
صورة لمطار يتم تجهيزه بالسعودية
نادر غازي
حققت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية طفرة غير مسبوقة في تاريخ الطيران السعودي، بعد أن أعلنت الهيئة وصول عدد المسافرين الذين عبروا الموانئ الجوية السعودية إلى حوالي 100 مليون مسافر خلال العام الماضي.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن الهيئة أن أعداد المسافرين الذين عبروا المطارات السعودية خلال العام 2018م، كسرت حاجز (99.86) مليون مسافرًا، غادروا عبر (771,828) رحلة من مطارات المملكة الدولية والداخلية.

وارتفعت نسبة النمو في أعداد المسافرين خلال عام 2018م إلى (8%) قياسًا بالعام 2017م الذي وصلت خلاله أعداد المسافرين إلى (92.42) مليون مسافر، وسجلت الرحلات الجوية خلال العام 2018م نسبة نمو وصلت إلى (4.1%) قياسًا بالعام 2017 الذي وصلت خلاله الرحلات الجوية إلى (741,293) رحلة جوية.

وتصدرت مصر والامارات، قائمة أكثر الوجهات الدولية حركة في أعداد المسافرين لعام 2018م، بينما حّلت جمهورية باكستان في المركز الثالث، فيما جاءت جمهورية الهند في المركز الرابع، لتحتل جمهورية تركيا المركز الخامس، وذلك بحسب الإحصاء الصادر عن الهيئة.

وشكلت مطارات المملكة الدولية نموا في حركة المسافرين خلال عام 2018م إذ بلغ عدد المسافرين من خلالها نحو (97.3) مليون مسافر، بينما بلغت أعداد الرحلات في المطارات الدولية إلى (741,893) رحلة جوية، كما بلغ عدد المسافرين في مطارات المملكة الداخلية خلال العام 2018م نحو (2.6) مليون مسافر، غادروا عبر (29,935) رحلة جوية من المطارات الداخلية.

وتصدّر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أكثر المطارات السعودية في حركة المسافرين خلال العام 2018م، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطار (35.8) مليون مسافر، وجاء مطار الملك خالد الدولي بالرياض، في المرتبة الثانية، بعدد مسافرين وصل إلى (27.9) مليون مسافر، بينما حصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام، على المرتبة الثالثة، بعدد مسافرين بلغ (10.4) مليون مسافر، بينما حّل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، رابعًا، بعدد مسافرين بلغ(8.8) مليون مسافر، واحتل مطار أبها الدولي المرتبة الخامسة بعدد مسافرين وصل إلى (4.5) مليون مسافر.

وتقوم الهيئة العامة للطيران المدني بتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي أسهمت في تطوير منظومة النقل الجوي بالمملكة، تحقيقًا لتطلعات القيادة في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران المدني ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م، ورفع من مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

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