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ثقافة

قراءات في القرآن إصدار جديد لدار الساقي

الإثنين 18/مارس/2019 - 07:56 م
قراءات في القرآن
قراءات في القرآن
جمال الشرقاوي
صدر حديثًا عن دار الساقي للنشر والتوزيع، كتاب جديد بعنوان "قراءات في القرآن"، لمحمد أركون ترجمة: هاشم صالح.

يتطرّق الكتاب إلى الموضوعات الأكثر حساسية وأهميّة كالشريعة ووضع المرأة في المجتمع الإسلامي، ويعتبر هذا الكتاب الصادر لأول مرة عام 1982 أساسيًا ومفتاحيًا في تاريخ مسار فكر محمد أركون.

الكتاب أساسيّ في تاريخ مسار أركون الفكري، إذ يَعتبِره بمنزلة البذرة الأولى التي صدرت عنها كل مؤلّفاته اللاحقة، وقد كرّس السنوات الأخيرة من حياته لتعديله ولتنقيحه ولإغنائه، ويجيّش فيه كل إمكانات علوم الألسنيات الحديثة والدلالات السيميائية وتاريخ العقليات والاجتماع، بغية تفكيك الخطاب التقليدي الموروث عن القرآن.

كما يتطرّق إلى الموضوعات الأكثر حساسية وأهمية اليوم: مكانة الكتاب المقدس بصفته كلام الله، الشريعة ووضع المرأة في المجتمع الإسلامي، الجهاد، الإسلام السياسي... الخ. ويثبت خلال ذلك كلّه أن كل قراءات القرآن وتفاسيره هي بالضرورة "تركيبات بشرية".

ويشهد هذا الكتاب، في إنجازه واكتماله، على مدى خصوبة المناهج الجديدة التي دشّنها محمد أركون قبل ما يقارب النصف قرن، وسيظلّ ذا أهمية حاسمة بالنسبة إلى النضال ضدّ كل أنواع الأصوليات.

محمد أركون، باحث ومؤرّخ ومفكّر جزائري، أحد كبار الشخصيات البارزة في علم الإسلاميات المعاصر. كتب باللغتين الفرنسية والإنكليزية وترجمت أعماله إلى عدد من اللغات. من مؤلّفاته عن دار الساقي: "أين هو الفكر الإسلامي المعاصر؟"، "نحو تاريخ مقارن للأديان التوحيدية"، "من منهاتن إلى بغداد: ما وراء الخير والشرّ".

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