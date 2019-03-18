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مستقبل التعدين بمصر في ورشة عمل بعلوم سوهاج

الإثنين 18/مارس/2019 - 04:40 م
مستقبل التعدين في
مستقبل التعدين في مصر في ورشة عمل بعلوم سوهاج
خالد رياض
نظم اليوم قسم الجيولوجيا بكلية العلوم ورشة عمل بعنوان "مستقبل التعدين في مصر ما بين التخطيط التعديني والقيمة المضافة"، وذلك بقاعة سيمنار كلية العلوم.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال إن الورشة جاءت تنفيذًا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بالأنشطة الطلابية في الجامعات وربط الدراسة النظرية بسوق العمل، مشيدًا بشخصية محاضر الندوة المهندس السيد عبدالظاهر عوض الرئيس التنفيذي لشركة أركا للتعدين، لكونه من خريجي قسم الجيولوجيا جامعة سوهاج وكنموذج متميز يحتذي به بين الطلاب، موضحًا أن الندوة تأتي دعمًا للصناعة المصرية عن طريق الاعتماد على الخامات المحلية والاستغناء عن الخامات المستوردة العالية التكلفة والتي تمثل عبئا على ميزانية الاقتصاد الوطني.

وأضاف الدكتور أحمد سليمان عميد الكلية أن الورشة تهدف إلى التعرف علي الجديد في تكنولوجيا صناعة الأسمنت، وكيفية حساب إنتاجية معدات التعدين الثقيلة في مواقعها أثناء العمل اليومي، بالإضافة إلى شرح طرق تصميم وفتح المحاجر والمناجم والإستغلال الأمثل للخامات التعدينية دون إهدارها.

وأشار الدكتور عبدالباسط محمد أبوضيف رئيس قسم الجيولوجيا إلى أن موضوع الندوة يؤكد على ضرورة معرفة كافة مراحل التعدين ومحاوره المختلفة، وأهميته في دفع عجلة الاقتصاد المصري ومساهمته القوية في زيادة الناتج المصري القائم على أسس ومبادئ التخطيط التعديني والأبحاث العلمية، مضيفًا أنه تم تقديم شرح عملي لخطط وطرق التعدين وأعمال التفجير والتخريب المستخدمة في الإنتاج، وكذلك العمليات الصناعية والتحويلية للخامات المصرية لمعالجتها وتجهيزها للتصنيع التعديني .

ومن الجدير بالذكر أن الورشة قام بتنظيمها طلاب منظمة شابتر "seg"، وهي المنظمة التي تهدف إلي تقليل الفرق بين الحياة الأكاديمية والعلمية بعد التخرج وتسهيل البحث علي الأبحاث العلمية لطلاب الجامعة، إلى جانب اهتمامها بعدة مجالات لتطوير وتحسين العملية التعليمية .

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