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برلمان

النائب محمد فؤاد ينشر فيديو لآراء النواب حول قانون الأحوال الشخصية

الإثنين 18/مارس/2019 - 06:31 م
أسرة
أسرة
معتز الخصوصي
أطلق النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب وأحد مقدمي مشروع قانون للأحوال الشخصية، فيديو علي قناته علي موقع يوتيوب يتناول آراء نواب بالبرلمان ومحامين واستشاريين نفسيين ومستشارين؛ حول قانون الأحوال الشخصية الحالي ومشروع القانون النائب محمد فؤاد للأحوال الشخصية خلال عدد من الندوات التي أطلقت تحت عنوان "للسيدات فقط".

وقال النائب محمد فؤاد، إنه ليس لديه مصلحة مباشرة من تعديل قانون الأحوال الشخصية ولكنه يريد أن يكون هناك حوار مفتوح حول تغير هذا القانون؛ مضيفا أنه يقال إن هذا القانون منصف للرجال فقط وهو شرف لا أدعيه ولكن الهدف هو الوصول إلى طرح منصف للأسرة المصرية بشكل عام؛ ولا يستطيع أن يكون مشرع دون اختراق مثل هذه الأماكن ولن يسمح لنفسه بتشريع قانون يظلم المواطنين، مؤكدا أنه لا يوجد قانون أكثر انحرافا من القانون الحالي علي حساب المرأة وعلي حساب الرجل.

وقال المحامي عصام حجاج، إن النائب محمد فؤاد ومجموعة كبيرة من أعضاء مجلس النواب ينادون بالمصلحة الفضلي للطفل بدون انحياز للرجل أو للمرأة، وأضاف أنه عند محاولة الأب في إحتضان صغيره أثناء الرؤية من حق الأم حسب القانون الحالي أن تمنعه من ذلك حيث أن حكم الرؤية يعطيه الحق لرؤيته فقط دون احتضانه.

فيما قال المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، تعليقا علي نظام الرؤية المعمول به حاليا في قانون الأحوال الشخصية إن الرؤية تكون لسن 7 سنوات ويجب أن تزيد فبدلا من أن تكون 3 ساعات تصبح 12 ساعة؛ وبعد سن 7 سنوات تتحول الرؤية إلى اصطحاب وتكون يوم في الأسبوع أو يومين علي الأقل ومناصفة في الأعياد الدينية ومناصفة في الإجازات الدراسية.

فيما قالت الدكتورة نادية يسري، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، إن القانون الحالي قانون ظالم مر عليه أكثر من 100 عام ولا يواكب التطورات التي حدثت داخل المجتمع ولا يراعي مصلحة الأطفال.

وقال النائب محمد أو حامد، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، إن القانون الحالي مهين لكل الأطراف سواء للأمهات والآباء وللأطفال بالإضافة إلى الأجداد والجدات، وأضاف أن نظام الرؤية بشكله الحالي غير مقبول إطلاقا.

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