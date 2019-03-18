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محافظات

رئيس نقل النواب: رفع كفاءة طرق الإسكندرية قبل كأس الأمم الإفريقية

الإثنين 18/مارس/2019 - 05:06 م
أعضاء لجنة النقل
أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
أحمد عبد العزيز
استقبلت محافظة الإسكندرية، اليوم أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والتي تزور المدينة لتفقد عدد من الطرق والموانئ، بالمحافظة لمتابعة سير العمل فيها، ومستجدات التطوير، تمهيدًا لعمل تقرير موسع لمناقشته فى ا‪للجنة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق متطلبات المحافظة لرفع كفاءة الطرق بها ‬.

‏‪جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ ، والنائب هشام عبد الواحد رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة، واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء، والمهندس سيد متولي رئيس هيئة الطرق بالإسكندرية، ومسئولي مديرية الطرق ‬.
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وأكد نائب المحافظ أن هذا الاجتماع يعد من أهم الملفات التي تحتاجها المحافظة خاصة مع قرب استضافتها لبعض مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية.‬


‏‪ولفت سكرتير عام المحافظة إلى أهمية هذا اللقاء الذي يتمنى الجميع أن يؤتي بثماره ، وتكون للزيارة الأثر الإيجابي، للاستجابة لطلبات المحافظة، خاصة التي تختص بها هيئة الطرق بالإسكندرية، والطرق التي تقوم على رصفها ورفع كفاءتها، مؤكدا على مسئوليتها عّن  تطوير الطرق والمداخل الرئيسيّة بالمحافظة والمتمثلة في الطريق الصحراوي والزراعي والدولي ومحور التعمير ،‬.


‏‪واستعرضت المحافظة المشكلات التي تواجهها الطرق بها والتي تحتاج لرفع كفاءة خاصة المداخل الرئيسيّة وجميع الطرق المؤدية لها والشوارع الداخلية بكافة مناطق المدينة.

وفِي هذا الصدد كلّف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب رئيس هيئة الطرق بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة الطرق الرئيسيّة وإنارتها قبل استضافة المحافظة لبعض مباريات كأس الأمم الإفريقية. ‬


‏‪على الصعيد ذاته كلّف رئيس اللجنة ، رئيس هيئة الطرق بإعداد تقرير بكافة الطرق التي تحتاج للتطوير والالتزام بجدول زمني، وذلك للخروج بتوصية يتم رفعها لوزير النقل لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للبدء الفوري في تنفيذها وحل مشكلات الطرق بمدينة من أهم مدن الجمهورية عاصمة مصر الثانية ، والتي يجب علينا جميعا التعاون للعمل على خدمة مواطنيها.

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