بدرالدين: مصر تمتلك رؤية لحل الصراعات وتحقيق السلم عربيا وأفريقيا.. فيديو

قال إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن القاسم المشترك لتوحيد القارة الإفريقية فى الاقتصاد، البنية التحتية، التنمية، والاستثمار هو المصلحة والمشروعات والمنافع المتبادلة بين الدول العربية والإفريقية.



ولفت بدر الدين، خلال استضافته ببرنامج صباحك مصري على فضائية ام بى سى مصر، اليوم الاثنين، أن هدف مصر من تنظيم المؤتمرات العالمية والملتقى العربى الإفريقى هو توحيد للشباب وتوجيه رسالة عالمية وتغيير الصورة النمطية للحضارات الإنسانية وصراعها ، وتبدل صور التكامل الوجدانى، الإنساني.



وأشار أستاذ العلوم السياسية لوجود ترابط بين الاستقرار والتنمية عن طريق التخلص من الصراعات بإيجاد حلول سياسية وهو ما يؤكد عليه دومًا لرئيس السيسى بكافة خطاباته بتحقيق السلم الداخلى وإعادة بناء الدول التى تشهد صراعات بالأونة الأخيرة واقتتال داخلي مثلما يحدث ببعض الدول الإفريقية.



وأكد بدر الدين اهتمام مصر بقضايا القارة الإفريقية وتحقيق السلم الداخلى بالمنطقة مشيرا لامتلاك مصر رؤية واضحة نحو تحقيق السلم بمختلف الدول والوصول لحلول لأزمات الصراعات الداخلية ببعض الدول العربية والإفريقية.

