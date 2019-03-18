أسوان شاهد على لحظات تاريخية.. انعقاد ملتقى الشباب العربي الإفريقي.. ورئيسا مجلسي النواب والوزراء في زيارة تفقدية للمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة ..صور

- رئيسا مجلس النواب والوزراء يتفقدان مشروعات تنموية بمدينة أسوان الجديدة

- رئيس الوزراء يكلف جامعة أسوان بجذب الطلاب الأفارقة - مدبولي: نقدم الدعم الكامل لجامعة أسوان - 4 قرارات لرئيس الوزراء خلال زيارته لجامعة أسوان - رئيسا النواب والوزراء يستقلان عبارة نيلية أثناء وضع حجر أساس محور وكوبري دراو









مازالت تشهد محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى لعام 2019، وأيضًا عاصمة الاقتصاد والثقافة الإفريقية، زخمًا كبيرًا ولحظات تاريخية متعاقبة خلال الأيام الحالية التي بدأت بانطلاق فعاليات ملتقى الشباب العربى الإفريقى الذى أقيم بمدينة أسوان فى الفترة من 16 إلى 18 مارس الحالى برئاسة ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبمشاركة واسعة لنحو 1500 شاب وفتاة من الدول العربية والإفريقية.





واليوم وسط هتافات الترحيب من أهالى مدينة دراو "تحيا مصر" استقبل الأهالى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والنواب حيث قام الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وسط أجواء من الفرحة والترحيب بوضع حجر الأساس لمشروع محور وكوبرى دراو الجديد الذى يربط الطريق الصحراوي الغربي بمركزى دراو ونصر النوبة حيث يبدأ من أمام قرية بنبان وحتى الطويسه فى الجانب الشرقى للنيل بالقرب من مدخل طريق بلانه بطول 18 كم وبعرض 21 متر بتكلفة 1.3 مليار جنيه.





رافق رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى واللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان ، علاوة على أعضاء مجلس النواب عن المحافظة فى جولتهم الميدانية بمركز ومدينة دراو.





وقد شملت تفقد مشروع تغطية ترعة دراو والذى تم الإنتهاء من تنفيذه بطول 1 كم وبتكلفة 22 مليون جنيه حيث تم استثمار المساحة التى تم تغطيتها فى أعمال تطوير وتشجير وتجميل من خلال خلق اتجاه مرورى جديد لطريق أسوان / القاهرة الزراعى مما يحقق السيولة المرورية المطلوبة داخل المدينة.





وسبق ذلك قيام الدكتور على عبد العال والدكتور مصطفى مدبولى ومرافقيهم بتفقد عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها بمدينة أسوان الجديدة ، وخلال الجولة تمت الإشادة بأعمال تطوير الشريط النهرى السياحى بالمدينة ، وذلك أثناء تفقد رئيسى مجلس النواب والوزراء للفيلات التى بدأ تشطيبها بالشريط النهرى السياحى حيث أشاد رئيس مجلس النواب بالاهتمام بالاستغلال الأمثل لهذه المنطقة المتميزة المطلة على النيل مباشرة ، وكذا ما يتم التخطيط له من عدد من المشروعات بها.





وأشاد بأن هذا المشروع يمثل نقلة حضارية بالمحافظة، فيما أكد رئيس الوزراء أن العاملين بالمشروعات القومية يسابقون الزمن للإنجاز، كما تم تفقد وحدات الإسكان الاجتماعى بالمدينة، والتى تم الانتهاء إلى تشطيب واجهات جديدة بها، وتمت الإشادة بما تنفذه الدولة بهذا المشروع الضخم لشريحة محدودى الدخل.





ومن جانبه، أشار المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز أسوان الجديدة، إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ 66 فيلا كاملة التشطيب مطلة على النيل ، وكذا أعمال الطرق والمياه والصرف ، بخلاف الخدمات المختلفة.





وأوضح "رشاد"، أنه جارٍ تنفيذ 1840 وحدة (92 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعى ، وسبق تخصيص 2120 وحدة ، وتسليم 1200 وحدة للمستحقين حيث أنه تم إسناد أعمال تنفيذ المرحلة الثانية لمحطة المياه بطاقة 25 ألف م3/يوم بإستثمارات 168 مليون جنيه ، ومن المقرر الإنتهاء من أعمال التنفيذ بنهاية العام الحالى ، فيما أنه تم تخطيط المنطقة الصناعية بمساحة 2651 فدانًا لاستيعاب جميع الأنشطة الصناعية بالمدينة حيث أن إجمالى الاستثمارات بمدينة أسوان الجديدة بلغت منذ بدء العمل بها وحتى 30 يونيو 2018 حوالي ملياري جنيه.





وأضاف "رشاد" أنه بلغ إجمالى الإستثمارات بمشروعات الخدمات نحو 231 مليون جنيه حيث يجرى تنفيذ 3 مدارس للتعليم الأساسى ، ومدرسة ثانوية بها 19 فصلًا ، ومجمع للمعاهد الأزهرية ، ومستشفى عام به 158 سريرًا ، وحضانة أطفال ، وملعب خماسى ، ومركز صحي حضري ، ومركز تجارى ، ومراكز تجارية مصغرة يضم كل منها (3) محال ، ووحدة إطفاء رئيسية وأخرى فرعية ، ومركز شباب ، وحديقة بالحى الأول ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ أكثر من 20 مشروعًا خدميًا ، وتضم 5 حضانات للأطفال، ومدرسة تعليم أساسى، وملعبي كرة خماسية ، ومركز تنمية رياضية ، ووحدتين صحيتين ، ومبنى إسعاف ، و4 أسواق تجارية ، ومركز صحي ، ومبنى للبريد ، ومسجد ، ونقطة شرطة ووحدة إطفاء ، ومبنى وحدة مرور أسوان ، وبوابة للمدينة.





لفت "رشاد" إلى أنه جارى تطوير المدخل الغربى ( الطريق الصحراوى - القاهرة /أسوان ) حيث أنه تم تشغيل عدد من المشروعات ، وتشمل مبنى رياض الأطفال التابع لمدرسة النيل الدولية للعام الحالي 2018/2019 ، ومن المقرر تشغيل مدرسة النيل الدولية فى العام الدراسى 2019/2020 ، بجانب مبنى قسم الشرطة وأيضًا مبنى الإسعاف ، ومدرسة اللغات ، بالحى الأول ، بالإضافة إلى كلية الدراسات الإسلامية للبنات التابعة لجامعة الأزهر بالحى الثانى ، ومدرسة رياض الأطفال بالحى الثالث ، علاوة على 6 كليات بالجامعة فرع مدينة أسوان الجديدة بالحى الثالث .





أشار "رشاد" إلى أنه تم تسليم قطعة أرض بمساحة 17.12 فدان لإنشاء فرع للجامعة المصرية الكندية بالحى الثالث ، وقطعة أرض بمساحة 17.55 فدان لإنشاء كليات ومدينة جامعية تابعة لجامعة الأزهر الشريف ، وقطعتى أرض بمركز خدمات الحى الأول لإقامة كنيسة كاثوليكية بمساحة 2246.4 ، وكنيسة أرثوذكسية بمساحة (2961)، وتم إجراء قرعة علنية لـ616 قطعة أرض إسكان إجتماعى و146 قطعة أرض إسكان مميز و 50 قطعة أرض إسكان أكثر تميزًا ، وتم بيع 11 محلًا تجارية بالمزاد العلنى، وجارى تخصيص 8 قطع لصغار المستثمرين بنشاط سكنى ، وأيضًا جارى تنفيذ أعمال التشطيبات لفرع البنك الأهلى ، وبنك مصر ، ومن المقرر تشغيلهما قريبًا .





كما تفقد رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء الحرم الجامعي الجديد لجامعة أسوان بمدينة أسوان الجديدة برفقة وزيرة التخطيط ، ونائب محافظ أسوان حيث إستمع شرح حول مقر الجامعة الجديد الذى تم تنفيذه ويضم 7 كليات حتى الآن هى كليات الحقوق ، والألسن ، والآثار ، والتجارة ، والطب ، والآداب ، والهندسة ، كما تم إنشاء مجمع مدرجات لعقد المحاضرات لخدمة كليات الحرم الجامعى بإجمالى 6 مدرجات تسع نحو 6 آلاف طالب ، وتجول رئيسا مجلس النواب والوزراء عدد من الكليات حيث أشاد الدكتور على عبد العال بإنتقال الجامعة إلى المدينة الجديدة لما ستحدثه من تنمية ، مطالبًا بإنتقال كل كليات الجامعة إلى أسوان الجديدة ، مضيفًا: أمنيتى أن تكون هذه الجامعة بوابة لطلبة دول إفريقيا كلها .





وأشاد رئيس مجلس النواب بما يتم فى الجامعة، وبجهود رئيسها، فهو أحد أبناء أسوان ، ولا يترك الجامعة ليل نهار ، وعلينا دعمه للنجاح فى مهمته ، وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تقدم الدعم الكامل للجامعة، وقد تمت الاستجابة لتوفير مستشفى جامعى لها، حيث تنفذ مدينة أسوان الجديدة مستشفى حاليًا بالمدينة بطاقة 158 سريرًا، وسيتم الانتهاء منه قريبًا، وتسليمه للجامعة لإدارته وتشغيله.





كما طلب مدبولى من رئيس جهاز أسوان الجديدة نقل أعمدة الضغط العالى الموجودة فى إحدى قطع الأراضى المجاورة لمبانى الجامعة لإعادة استغلالها واستفادة الجامعة بها ، وطلب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة توفير مساكن لهم بالمدينة، فأكد رئيس الوزراء أنه سيتواصل مع وزير الاسكان لبناء وحدات تناسبهم بمشروع "جنة" بالمدينة، مع الانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن، وبيعها لأعضاء هيئة التدريس .





ووجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على هامش زيارته التفقدية لجامعة أسوان بمقرها بمدينة أسوان الجديدة، بضرورة التركيز على جذب الطلاب الأفارقة الوافدين وإتاحة فرص التعلم أمامها داخل الجامعة مع ضرورة الإهتمام بالحرم الجامعى الجديد وتقديم الدعم المالى اللازم للانتهاء من بقية المباني.





وقال رئيس مجلس الوزراء للدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان: اللي بنلاقيه بيشتغل بنساعده وبندعمه، موجهًا بضرورة التوسع فى التخصصات العلمية والكليات التى تخدم سوق العمل بنطاق المحافظة.



